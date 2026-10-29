Las de hoy | 29 de octubre de 2026

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Uno TV presenta las noticias principales este 29 de octubre de 2026

El Universal: Firmas del clan Taddei fingían competencia

Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Corporativo Zeg, Seriplast de México, Diseño Reconstrucción y Comunicación, Formas Finas Fernando Fernández, Comercializadora Grupo Selati y JVLY se coludieron para participar en licitaciones por contratos millonarios y simular competencia, pese a pertenecer al mismo consorcio encabezado por José Alfredo Hernández.

Reforma: Inflan costo de contrato de credencial del INE

Envuelven la compra de mil 75 mdp pagos de más y simulaciones…

Milenio Diario: Democracia de luto

Tres veces candidato presidencial y primer jefe de Gobierno electo, el ingeniero encabezó el movimiento que puso fin al régimen hegemónico.

La Jornada: Cuauhtémoc: el hombre que devolvió la esperanza de México

El primer jefe de Gobierno de la capital falleció ayer a los 92 años.

Excélsior: Sobrinos de Taddei también dejan el INE

Suman 15 renuncias.

El Financiero: Cobra impulso la economía de México y va en ascenso: SHCP

Amador: sustentan el crecimiento del país el mercado laboral, la inversión, el sector externo y la inflación cercana a la meta.

El Economista: El consumo de diésel en México creció 22.2% en el lapso enero-agosto

Registró su mayor incremento de la última década.

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