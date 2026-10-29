Protestas en Albania llegan al Parlamento: diputados lanzan bengalas y bombas de humo

Parlamento de Albania. Foto: AFP.

La oposición de Albania interrumpió una sesión del Parlamento este jueves al lanzar bengalas y bombas de humo, en medio de las protestas antigubernamentales que se registran desde mediados de octubre en Tirana y que exigen la renuncia del primer ministro Edi Rama.

The protests in Albania are now being held by opposition MP's INSIDE the Parliament while the hated Prime Minister tries to speak.



It will soon be over for the Israel controlled Government and Albania like Serbia will be free. pic.twitter.com/6avrrdKFEY — BladeoftheSun (@BladeoftheS) October 29, 2026

Los legisladores del opositor Partido Democrático intentaron frenar una votación relacionada con una ley sobre el Banco Central. Durante la sesión, golpearon los escritorios, arrojaron objetos y botellas de agua hacia el primer ministro, quien se encontraba en el recinto, y bloquearon el acceso al podio.

#Watch: Albania’s opposition lawmakers set off flares and blocked the parliamentary podium as anti-government unrest continues.



Student-led protests are demanding Prime Minister Edi Rama’s resignation over alleged corruption, unemployment and poor education standards.



Rama… pic.twitter.com/O6kJIBExkG — India Today Global (@ITGGlobal) October 29, 2026

Los diputados también encendieron bengalas azules, color del partido, y lanzaron bombas de humo mientras coreaban consignas contra Rama. Otros legisladores mostraron fotografías de manifestantes que presuntamente resultaron heridos durante los enfrentamientos con la policía.

Foto: AFP. Foto: AFP. Foto: AFP. Foto: AFP. Foto: AFP.

Oposición de Albania exige la renuncia de Edi Rama

Durante la sesión, el líder de la oposición, Sali Berisha, criticó la actuación del Gobierno frente a las manifestaciones y acusó a los legisladores oficialistas de ignorar las agresiones sufridas por los jóvenes durante las protestas.

“Estos (legisladores en el poder) son criminales y merecen gases lacrimógenos, balas de goma, cráneos fracturados y huesos rotos, no los jóvenes”, declaró Berisha durante un discurso al que posteriormente le cortaron el micrófono.

Belind Kellici, vicepresidente del Partido Democrático, señaló que Rama y los legisladores de su Partido Socialista pretendían continuar con sus actividades parlamentarias sin atender la situación que atraviesa el país.

El dirigente opositor calificó esta postura como un “intento deliberado de negar la profunda crisis del país”.

No es la primera vez que los legisladores recurren a este tipo de acciones. La semana anterior se registraron escenas similares en el Parlamento, cuando miembros de la oposición intentaron detener una votación y protagonizaron un enfrentamiento. En ocasiones anteriores también se habían encendido bengalas dentro del recinto.

Protestas estudiantiles en Albania dejan más de 350 heridos

Las protestas en Albania comenzaron a intensificarse a mediados de octubre, cuando estudiantes salieron a las calles para exigir mayor apoyo a la educación. Las movilizaciones también retomaron las demandas de renuncia contra Rama, quien ocupa el cargo de primer ministro desde 2013.

Las manifestaciones han sido impulsadas por el descontento relacionado con presuntos actos de corrupción gubernamental, la falta de oportunidades laborales y las condiciones del sistema educativo.

De acuerdo con la información disponible, más de 350 personas, entre ellas numerosos agentes policiales, han resultado heridas durante los disturbios. Además, decenas de manifestantes han sido detenidos.

Los enfrentamientos se han extendido por el centro de Tirana y otras ciudades del país. Durante las jornadas de violencia, algunos participantes han incendiado edificios gubernamentales y bancos, dañado escaparates y arrancado adoquines para lanzarlos contra los policías.

La actual ola de protestas se suma a las movilizaciones que tuvieron lugar durante el verano contra un proyecto inmobiliario de lujo en la costa albanesa, respaldado por Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La crisis representa uno de los principales desafíos para Rama desde que llegó al poder en 2013. El mandatario obtuvo un cuarto mandato en las elecciones del año pasado.

Gobierno de Albania anuncia medidas para frenar la violencia

El domingo anterior a la sesión parlamentaria, Rama anunció medidas para intentar contener los disturbios. Entre ellas figura una multa de 500 mil lek albaneses, equivalentes a unos 6 mil 200 dólares, para las personas que participen en una protesta que se torne violenta, incluso si no cometen personalmente actos violentos.

El primer ministro también volvió a pedir a los estudiantes que establezcan un diálogo con el Gobierno y anunció medidas económicas, entre ellas combustible más barato y mayores apoyos para las familias de bajos ingresos.

Las movilizaciones de esta semana han sido mayoritariamente pacíficas, aunque se prevé una nueva protesta para el sábado.

Mientras tanto, la oposición mantiene sus exigencias de renuncia contra Rama y cuestiona la respuesta gubernamental ante las demandas estudiantiles. La confrontación también se ha trasladado al Parlamento, donde los legisladores opositores han recurrido a bengalas, bombas de humo y bloqueos para tratar de interrumpir las votaciones.

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