Las de hoy | 29 de septiembre de 2026

Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 29 de septiembre de 2026

El Universal: Con los Cromos, en el Istmo crecieron extorsión y saqueo

Informes de inteligencia de la Sedena documentaron desde 2021 la presencia en Juchitán, Oaxaca, de este brazo operativo del Cártel Jalisco.

Reforma: Destapan a corcholatas con encuestas ‘al gusto’

Define Morena, en opacidad, candidaturas a gubernaturas.

Milenio Diario: Clara Luz repite en NL y Morena concentra con el Verde dos entidades

Destapan a Ana Lilia Rivera para Tlaxcala, a Lorenia Valles, la delfín de Alfonso Durazo, en Sonora y a Cruz Pérez en Chihuahua; petistas desairan el acto.

La Jornada: Ayotzinapa: nuevas líneas de investigación con funeraria y Semefo

La indagatoria no está cerrada, dice Sheinbaum.

Excélsior: Ligan a funerarias con desaparición de los 43

Los registros telefónicos del caso revelan a 17 nuevos implicados, entre ellos el dueño de una empresa que tuvo contacto con criminales de Guerreros Unidos.

El Financiero: Crece 45% exportación manufacturera no automotriz

INEGI. Envíos de equipo de cómputo a EU impulsan un incremento sin precedente para el periodo enero-agosto.

El Economista: Exportaciones en agosto sumaron 78,010 mdd; anual crecieron 40.4%

De enero a agosto sumaron 549,397 mdd, reportó INEGI.

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