Las de hoy | 29 de septiembre de 2026
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Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.
Uno TV presenta las noticias principales este 29 de septiembre de 2026
- El Universal: Con los Cromos, en el Istmo crecieron extorsión y saqueo
Informes de inteligencia de la Sedena documentaron desde 2021 la presencia en Juchitán, Oaxaca, de este brazo operativo del Cártel Jalisco.
- Reforma: Destapan a corcholatas con encuestas ‘al gusto’
Define Morena, en opacidad, candidaturas a gubernaturas.
- Milenio Diario: Clara Luz repite en NL y Morena concentra con el Verde dos entidades
Destapan a Ana Lilia Rivera para Tlaxcala, a Lorenia Valles, la delfín de Alfonso Durazo, en Sonora y a Cruz Pérez en Chihuahua; petistas desairan el acto.
- La Jornada: Ayotzinapa: nuevas líneas de investigación con funeraria y Semefo
La indagatoria no está cerrada, dice Sheinbaum.
- Excélsior: Ligan a funerarias con desaparición de los 43
Los registros telefónicos del caso revelan a 17 nuevos implicados, entre ellos el dueño de una empresa que tuvo contacto con criminales de Guerreros Unidos.
- El Financiero: Crece 45% exportación manufacturera no automotriz
INEGI. Envíos de equipo de cómputo a EU impulsan un incremento sin precedente para el periodo enero-agosto.
- El Economista: Exportaciones en agosto sumaron 78,010 mdd; anual crecieron 40.4%
De enero a agosto sumaron 549,397 mdd, reportó INEGI.
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