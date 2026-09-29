Cruz Pérez Cuéllar encabezará coordinación de Morena en Chihuahua

Cruz Pérez es designado coordinador de Morena en Chihuahua FOTO: Cuartoscuro

Cruz Pérez Cuéllar fue designado por Morena como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Chihuahua, rumbo al proceso electoral de 2027. El anuncio se realizó este lunes 28 de septiembre durante la jornada de definiciones del partido.

El alcalde con licencia de Ciudad Juárez encabezará los trabajos políticos y territoriales de Morena en el estado. Su nombramiento cerró la definición de las 17 coordinaciones estatales correspondientes a las entidades que renovarán gubernatura en 2027.

La definición de Morena en Chihuahua estaba programada como el último anuncio de la jornada. En el proceso interno también participaron la senadora con licencia Andrea Chávez Treviño, Martín Chaparro Payán y Luis Carlos Arrieta Lavenant.

La designación coloca a Pérez Cuéllar al frente de la organización estatal del partido rumbo a las elecciones de 2027. Sin embargo, el cargo de coordinador estatal no representa por sí mismo el registro formal de una candidatura ante las autoridades electorales.

Presentamos a @CruzPerzCuellar, Coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Chihuahua. pic.twitter.com/ew119xlhlb — Morena (@PartidoMorenaMx) September 29, 2026

¿Quién es Cruz Pérez Cuéllar?

Cruz Pérez Cuéllar nació el 16 de enero de 1969 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

Su trayectoria política comenzó en el Partido Acción Nacional (PAN), donde militó desde 1988. Dentro de ese partido ocupó cargos directivos y fue presidente del Comité Directivo Estatal en Chihuahua.

También ha ocupado distintos cargos de elección popular:

Diputado federal de 1994 a 1997.

Diputado local en Chihuahua de 1998 a 2001.

Diputado federal nuevamente de 2006 a 2009.

Senador por Chihuahua entre 2018 y 2021.

Presidente municipal de Ciudad Juárez desde 2021, antes de solicitar licencia.

En marzo de 2015 renunció al PAN y posteriormente compitió por la gubernatura de Chihuahua en 2016 bajo las siglas de Movimiento Ciudadano. A finales de ese año se integró al proyecto de Morena.

De la alcaldía de Ciudad Juárez al proceso rumbo a 2027

Pérez Cuéllar ganó la presidencia municipal de Ciudad Juárez en las elecciones de 2021 y obtuvo la reelección en 2024. En junio de 2026 se separó del cargo mediante licencia.

Ahora, con su nombramiento como coordinador estatal, estará al frente de los trabajos de Morena en Chihuahua dentro de la etapa partidista rumbo al proceso electoral de 2027.

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