El futuro de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) desató un nuevo choque en el Senado entre Morena y la oposición. Se acusan mutuamente de poner en riesgo la credibilidad y la imparcialidad del árbitro electoral rumbo a los comicios de 2027.

Morena sostuvo que el Consejo General mantiene su operatividad con 10 integrantes.

“Yo creo que no pierde funcionalidad con 10. Y una valoración política en este momento diría que esté así y que termine el proceso electoral, pero eso lo tienen que hacer en Cámara de Diputados… la presidenta en funciones del Consejo General del Instituto anunció que prácticamente la operación continúa, que de las ciento noventa y tantas actividades programadas previo a la jornada electoral, 80 ya se cumplieron” Ignacio Mier Velazco / coordinador de Morena, Senado

En contraste, PAN y PRI acusaron a Morena de mantener incompleto al órgano electoral a propósito.

“Tenemos la impresión de que Morena tiene el plan de mantener al INE mocho, sin una presidencia con las características que estamos exigiendo, justamente para poder manipular el proceso electoral con las consejeras y con los consejeros que ellos mismos designaron. No aceptamos este truco, esta trampa, este embuste de Morena de querer dejar a la presidenta interina durante el proceso electoral de 2027” Ricardo Anaya Cortés / coordinador del PAN, Senado

“Es táctica dilatoria y es responsabilidad política de Morena; Taddei es Morena, esto no lo olvidemos, tienen un INE a modo, tienen un INE que estaba junto con Taddei fraguando un fraude electoral” Manuel Añorve Baños / coordinador del PRI, Senado

Asimismo, los panistas exigieron la emisión inmediata de la convocatoria para designar a una presidenta con solvencia moral.

“Exigimos enérgicamente que se emita la convocatoria para elegir una presidencia del INE que sea ejemplar; se requiere una persona honesta y honorable. Más allá de conocimientos técnicos en materia electoral, lo que hoy necesita el INE es que la presidencia la ocupe una mujer respetada, una mujer honesta, una mujer honorable” Ricardo Anaya Cortés / coordinador del PAN, Senado

En respuesta, el oficialismo en el Senado advirtió sobre el impacto que tendría votar contra una convocatoria y pidió cuidar la solidez del sistema electoral sin frenar las investigaciones contra Guadalupe Taddei.

“¿Qué pasa si votan en contra de la convocatoria? Se deslegitima, pierde credibilidad… afecta la credibilidad en el sistema, la credibilidad electoral; es un esfuerzo de años por tener un país democrático, una institución sólida que lo es, independientemente de los abusos” Ignacio Mier Velazco / coordinador de Morena, Senado

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.