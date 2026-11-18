México perdió el estatus de país libre de sarampión, luego de años de bajas coberturas de vacunación infantil. Aunque el Gobierno federal aplicó casi 41 millones de vacunas entre 2025 y 2026, las acciones no evitaron el retroceso sanitario.

La caída más pronunciada ocurrió en 2019, cuando 1.5 millones de menores quedaron sin vacunar. Un comparativo de los primeros dos años de los últimos cuatro sexenios muestra cómo cambió la cobertura contra esta enfermedad.

Vacunación contra el sarampión: así cambió en cuatro sexenios

Durante el Gobierno de Felipe Calderón, entre 2007 y 2008, la cobertura de vacunación infantil se mantuvo entre 95% y 96%, por encima o en el umbral recomendado para prevenir brotes.

Con Enrique Peña Nieto, la segunda dosis de la vacuna triple viral (SRP) registró una cobertura de 90.2% en 2013. Para 2014, aumentó a 96.4%, mientras que la primera dosis alcanzó 97.8%.

En 2016, México obtuvo el reconocimiento como país libre de transmisión endémica de sarampión.

El descenso más fuerte ocurrió durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La cobertura pasó de 97% en 2018 a 73% en 2019.

En 2020, durante el inicio de la pandemia de COVID-19, la vacunación alcanzó 77% y se registró un brote de 196 casos.

Sarampión en México: más de 20 mil contagios entre 2025 y 2026

Durante los primeros dos años del Gobierno de Claudia Sheinbaum, México enfrentó un nuevo brote de sarampión.

Rafael Valdés Vázquez, subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, informó que 20 mil 601 personas enfermaron de sarampión entre 2025 y 2026.

El funcionario destacó que durante ese periodo se aplicaron casi 41 millones de vacunas, cifra que calificó como la mayor campaña de vacunación en décadas.

También aseguró que, sin estas dosis, los contagios se habrían contado por millones.

¿Cuándo recuperará México el estatus libre de sarampión?

Actualmente, México registra 14 casos activos de sarampión, distribuidos de la siguiente manera:

Chiapas: 12 casos.

12 casos. Quintana Roo: 2 casos.

La Secretaría de Salud espera cerrar el brote durante el segundo semestre de 2027.

De acuerdo con Valdés Vázquez, el objetivo es completar posteriormente un año sin transmisión local para recuperar el reconocimiento de México como país libre de sarampión.

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