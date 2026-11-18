Foto: X: @Bomberos_CDMX

Un camión de volteo que transportaba 16 toneladas de tierra cayó en un socavón que se abrió a causa de una fuga de agua en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, sin que se reportaran personas lesionadas.

Asimismo, de acuerdo con las autoridades capitalinas, la oquedad tiene dos metros de profundidad y tres de diámetro, toda vez que continuó expandiéndose mientras se llevaban a cabo las labores para retirar el vehículo.

En la @BJAlcaldia orgullosamente tenemos las peores calle de la CDMX! 🕳️ Este camión cayó en un socavón en la recién reencarpetada calle de Moras casi esquina con Félix Cuevas. Baches y socavones muy al estilo de @LuisMendozaBJ. Por mucho el peor gobierno en décadas panistas. 👊🏼 pic.twitter.com/jdcCgSi8NK — Los Supercívicos (@supercivicosmx) November 18, 2026

¿Por qué se abrió un socavón en la Benito Juárez?

A través de un comunicado, la Alcaldía Benito Juárez informó sobre la aparición de un socavón en la esquina de Félix Cuevas y Moras, colonia Del Valle, en el que quedó atrapado un camión, que tras varias horas de labores fue retirado del lugar.

En su mensaje, acotó que la oquedad se abrió debido a una fuga de agua en la red de drenaje en la zona, a la que se sumó el peso del vehículo cuyas ruedas traseras quedaron atrapadas, para después quedar casi la mitad bajo la superficie.

Cae camión de carga en socavón, en Moras casi esquina con Felix Cuevas, colonia Del Valle Sur. Bomberos y personal de gobierno capitalino y Alcaldía en operación para el retiro del vehículo. pic.twitter.com/Quju7Rgxlq — Libre en el Sur (@LibreenelSur) November 18, 2026

Agregó que durante las maniobras se disminuyó la carga de tierra que transportaba el camión a fin de facilitar su extracción y realizar la inspección al lugar para así comenzar con las reparaciones.

Mientras que, además del personal de Blindar BJ 360° y Operación Hidráulica y Protección Civil de la demarcación, acudió el Heroico Cuerpo de Bomberos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) capitalinas.

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