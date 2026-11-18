El sarampión en México afecta principalmente a menores de un año y a adultos jóvenes de entre 20 y 34 años, advirtió Jorge Baruch, jefe de la Clínica del Viajero de la UNAM, tras la decisión de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) de retirar al país su reconocimiento como territorio libre de esta enfermedad.

En entrevista con José Cárdenas, el especialista explicó que la caída en las coberturas de vacunación y las dificultades para acceder a las dosis en algunas comunidades facilitaron la propagación del virus. El brote, iniciado en Chihuahua en febrero de 2025, acumula cerca de 21 mil casos confirmados y 50 muertes, según las cifras mencionadas durante la conversación.

Baruch señaló que los menores de un año son el grupo más afectado por el sarampión, una situación preocupante porque todavía no alcanzan la edad habitual para recibir la vacuna.

Además, explicó que prácticamente uno de cada tres casos se concentra en personas de entre 20 y 34 años, un sector de la población económicamente activa que puede transmitir el virus a los bebés.

Por ello, pidió que los adultos jóvenes revisen sus esquemas de vacunación y completen las dosis pendientes lo antes posible.

¿Qué falló en la vacunación contra el sarampión?

El especialista explicó que una cobertura nacional elevada no garantiza que las vacunas lleguen a todas las comunidades.

Durante la entrevista se mencionó que la cobertura de vacunación pasó de 96% durante el sexenio de Enrique Peña Nieto a entre 73% y 74% durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Ante los cuestionamientos sobre la responsabilidad de las autoridades, Baruch señaló que existen tres sectores que deben participar en la respuesta sanitaria:

Gobiernos federal y locales: promover la vacunación y garantizar el acceso a los servicios de salud.

promover la vacunación y garantizar el acceso a los servicios de salud. Sociedad civil: combatir la desinformación y los mensajes antivacunas.

combatir la desinformación y los mensajes antivacunas. Sector privado: reforzar las campañas de vacunación entre trabajadores y comunidades.

¿Cuánto tardará México en recuperar su cobertura de vacunación?

Baruch explicó que las señales de alerta aparecieron desde hace más de una década, cuando comenzaron a disminuir las coberturas de vacunación, especialmente las correspondientes a la segunda dosis.

Advirtió que recuperar niveles de 97% o 98% de cobertura podría tomar entre cinco y diez años.

El especialista insistió en que la vacunación no debe concentrarse únicamente en los niños. Los adultos jóvenes también necesitan revisar y completar sus esquemas para reducir el riesgo de transmisión del sarampión a los menores de un año.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.