El partido político “Somos” acusó al Gobierno de utilizar la fuerza del Estado para intentar desaparecerlo y evitar que conserve su registro. Durante una conferencia de prensa realizada el 17 de noviembre, sus dirigentes denunciaron una presunta intervención gubernamental en asuntos electorales.

Guadalupe Acosta Naranjo, presidente nacional de “Somos”, aseguró que estas acciones violan la Constitución, pues, según explicó, desde el inicio del proceso electoral en septiembre, los titulares de los gobiernos tienen prohibido intervenir en las elecciones.

“Somos” denuncia presiones del Gobierno para perder su registro

A tres meses de su nacimiento como partido político, “Somos” advirtió sobre una presunta campaña en su contra que, de acuerdo con sus dirigentes, busca impedir que mantenga su registro.

“Está utilizando toda la fuerza del Estado para aplastar a Somos, para aplastarnos a nosotros, cuando eso era exactamente contra lo que luchamos”, declaró Acosta Naranjo.

Por su parte, Roberto Heycher, secretario de Operación Electoral de “Somos”, afirmó que se trata de “un Estado que avasalla a quienes piensan distinto”.

Los representantes del partido también relacionaron sus señalamientos sobre la intervención gubernamental con presuntos actos de corrupción al interior del Instituto Nacional Electoral (INE).

Acosta Naranjo sostuvo que la prohibición constitucional de intervenir en los procesos electorales aplica tanto a la presidenta Claudia Sheinbaum como a los gobernadores.

En tanto, Emilio Álvarez Icaza, representante de “Somos” ante el INE, aseguró que continuarán su actividad política por vías pacíficas y legales.

“Pasado el 27, porque el registro lo vamos a obtener, les vamos a enfrentar por las vías pacíficas, legales, políticas y sociales”, expresó.

Acosta Naranjo habla del presunto fraude electoral de 2006

Durante la conferencia, Guadalupe Acosta Naranjo también respondió a los señalamientos de Morena sobre un presunto fraude electoral en 2006, cuando Andrés Manuel López Obrador fue candidato presidencial del PRD.

El dirigente consideró que aquella elección fue inequitativa debido a la intervención indebida de distintos factores de poder, aunque rechazó que se hubiera modificado el conteo de votos.

“Desde mi punto de vista no hubo alteración en el conteo de votos”, afirmó.

Ofrece declarar ante comisión propuesta por Morena

Acosta Naranjo, quien formó parte del círculo cercano de López Obrador durante aquella campaña, manifestó su disposición a comparecer ante la comisión propuesta por Morena para investigar las elecciones de 2006.

“Yo puedo acudir perfectamente a platicar con esa comisión y a que me desmientan”, señaló, incluso planteando la posibilidad de utilizar un detector de mentiras.

Sin embargo, advirtió que también hablaría sobre el manejo de recursos del PRD y la asignación discrecional de candidaturas hace 20 años.

Entre los temas que mencionó está la entrega de 300 millones de pesos de prerrogativas del PRD a la campaña presidencial de López Obrador.

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