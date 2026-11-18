Este jueves, en Shenzhen, China, Donald Trump, Vladímir Putin y Xi Jinping se sentarán a la misma mesa; será su primera cumbre a tres.

Trump llega con la agenda más frágil: perdió el Congreso y no ha terminado la guerra con Irán. Necesita a Pekín y a Moscú, y quien necesita, concede. Washington pone la urgencia; los otros dos fijan el precio.

El precio de Xi es Taiwán. China podría condicionar su ayuda en Irán a que siga congelado un paquete de armas para la isla por 14 mil millones de dólares: Teherán a cambio de Taipéi.

El precio de Putin es la región ucraniana del Donbás, completa, condiciones para la OTAN y Ucrania fuera de la mesa: decidir sobre un país sin el país.

Shenzhen dejará fotografías y promesas imposibles de verificar. Bastará con callar: un silencio sobre Taiwán, una concesión sobre el Donbás, una omisión sobre la OTAN. Xi pone la casa; Putin gana la silla; Trump pide favores. Ucrania y Taiwán no tienen silla, sino que están en el menú y pagarán la cuenta.

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