Bloqueos carreteros de campesinos este 17 de noviembre. Foto: IA

Este martes 17 de noviembre se esperan bloqueos y movilizaciones de campesinos en carreteras de al menos cinco estados del país. Por ejemplo, se esperan manifestaciones en Guanajuato, Michoacán y Jalisco para exigir que el Gobierno federal cumpla con acuerdos para tratar la crisis en el campo mexicano.

Se prevé que las protestas comiencen en las primeras horas de este martes, en 25 puntos carreteros de México. Al respecto, la Confederación Agropecuaria de México, en coordinación con organizaciones estatales, ratificó los bloqueos en un comunicado publicado desde el pasado 14 de noviembre.

Las exigencias de los campesinos Los campesinos explican que las manifestaciones y bloqueos se llevarán a cabo para exigir al Gobierno federal que cumpla con acuerdos que se alcanzaron desde el pasado 22 de octubre de 2026 en las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER). Los productores tienen ocho demandas pendientes: Apoyo al maíz: garantizar un apoyo directo que asegure la rentabilidad de los productores

Pagos del trigo: cubrir los adeudos correspondientes al ciclo otoño-invierno 2024-2025

Pagos del maíz: cubrir los recursos pendientes del ciclo primavera-verano 2026

Seguro agrícola: aplicarlo en las zonas donde los cultivos resultaron afectados por siniestros

Cuota energética: aplicar su retroactividad

PEUA 2027: eliminar los lineamientos que impiden la inscripción al programa o establecer mecanismos para cumplirlos ante Conagua, SADER y CFE

Precios justos: garantizar que los productores participantes accedan al programa de precio justo para el trigo y el maíz

Maíz amarillo: incluir el maíz amarillo no transgénico destinado al consumo humano en los esquemas de apoyo de la Secretaría Al menos 25 bloqueos en carreteras del país La Confederación Agropecuaria de México informó al menos 25 bloqueos en las siguientes carreteras: Guanajuato Carretera 90: entronque a Pueblo Nuevo, ambos sentidos

Carretera 90: entronque La Herradura, ambos sentidos

Carretera 90: entronque a Cuerámaro, ambos sentidos

Carretera 90: altura de La Guillete, ambos sentidos

Carretera 45: Santa Rosa, Plan de Ayala, delante de la central de abastos de León, ambos sentidos

Carretera Irapuato-Silao: entronque con la autopista Salamanca-León, ambos sentidos

Carretera Irapuato-Salamanca: gasolinera del Distrito de Riego 011, ambos sentidos

Carretera 45: Puerto Interior, sentido León-Silao

Carretera 45: Puerto Interior, sentido Silao-León

Autopista León-Aguascalientes: caseta Plan de Ayala, sentido Aguascalientes-León

Autopista León-Aguascalientes: central de abastos de León, sentido León-Aguascalientes

Carretera Celaya-Salvatierra: Rincón de Tamayo, sentido Celaya-Salvatierra

Carretera Celaya-Salvatierra: entronque a Tarimoro, sentido Salvatierra-Celaya

Carretera 57: entronque con Doctor Mora, ambos sentidos

Libramiento Irapuato: gasolineras Las Gemelas, ambos sentidos

Carretera 57: entronque con San Luis de la Paz, ambos sentidos Querétaro Carretera federal 57: caseta de Palmillas, en ambos sentidos Michoacán Carretera México-Morelia: a la altura de la caseta de Vistahermosa, en ambos sentidos

Carretera Vistahermosa-La Piedad: a la altura de Sukarne, en ambos sentidos Jalisco Carretera Guadalajara-Colima: kilómetro 40

Carretera Guadalajara-Nogales: a la altura de La Venta del Astillero, en Zapopan

Carretera Guadalajara-México: caseta de Ocotlán

Carretera La Barca-Atotonilco: a la altura del Hotel Krystal

Carretera 80: caseta de Tepatitlán Campeche En Campeche, la movilización anunciada no corresponde específicamente a un bloqueo carretero. La organización Productores Unidos de Campeche informó que tendrá presencia en las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en la entidad.

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