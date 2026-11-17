Bloqueos carreteros hoy 17 de noviembre: minuto a minuto de la protesta nacional de campesinos
Las afectaciones están consideradas en Guanajuato, Querétaro, Michoacán y Jalisco, así como en Campeche.
Este martes 17 de noviembre se esperan bloqueos y movilizaciones de campesinos en carreteras de al menos cinco estados del país. Por ejemplo, se esperan manifestaciones en Guanajuato, Michoacán y Jalisco para exigir que el Gobierno federal cumpla con acuerdos para tratar la crisis en el campo mexicano.
Se prevé que las protestas comiencen en las primeras horas de este martes, en 25 puntos carreteros de México. Al respecto, la Confederación Agropecuaria de México, en coordinación con organizaciones estatales, ratificó los bloqueos en un comunicado publicado desde el pasado 14 de noviembre.
Las exigencias de los campesinos
Los campesinos explican que las manifestaciones y bloqueos se llevarán a cabo para exigir al Gobierno federal que cumpla con acuerdos que se alcanzaron desde el pasado 22 de octubre de 2026 en las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).
Los productores tienen ocho demandas pendientes:
Apoyo al maíz: garantizar un apoyo directo que asegure la rentabilidad de los productores
Pagos del trigo: cubrir los adeudos correspondientes al ciclo otoño-invierno 2024-2025
Pagos del maíz: cubrir los recursos pendientes del ciclo primavera-verano 2026
Seguro agrícola: aplicarlo en las zonas donde los cultivos resultaron afectados por siniestros
Cuota energética: aplicar su retroactividad
PEUA 2027: eliminar los lineamientos que impiden la inscripción al programa o establecer mecanismos para cumplirlos ante Conagua, SADER y CFE
Precios justos: garantizar que los productores participantes accedan al programa de precio justo para el trigo y el maíz
Maíz amarillo: incluir el maíz amarillo no transgénico destinado al consumo humano en los esquemas de apoyo de la Secretaría
Al menos 25 bloqueos en carreteras del país
La Confederación Agropecuaria de México informó al menos 25 bloqueos en las siguientes carreteras:
Guanajuato
Carretera 90: entronque a Pueblo Nuevo, ambos sentidos
Carretera 90: entronque La Herradura, ambos sentidos
Carretera 90: entronque a Cuerámaro, ambos sentidos
Carretera 90: altura de La Guillete, ambos sentidos
Carretera 45: Santa Rosa, Plan de Ayala, delante de la central de abastos de León, ambos sentidos
Carretera Irapuato-Silao: entronque con la autopista Salamanca-León, ambos sentidos
Carretera Irapuato-Salamanca: gasolinera del Distrito de Riego 011, ambos sentidos
Carretera 45: Puerto Interior, sentido León-Silao
Carretera 45: Puerto Interior, sentido Silao-León
Autopista León-Aguascalientes: caseta Plan de Ayala, sentido Aguascalientes-León
Autopista León-Aguascalientes: central de abastos de León, sentido León-Aguascalientes
Carretera Celaya-Salvatierra: Rincón de Tamayo, sentido Celaya-Salvatierra
Carretera Celaya-Salvatierra: entronque a Tarimoro, sentido Salvatierra-Celaya
Carretera 57: entronque con Doctor Mora, ambos sentidos
Libramiento Irapuato: gasolineras Las Gemelas, ambos sentidos
Carretera 57: entronque con San Luis de la Paz, ambos sentidos
Querétaro
Carretera federal 57: caseta de Palmillas, en ambos sentidos
Michoacán
Carretera México-Morelia: a la altura de la caseta de Vistahermosa, en ambos sentidos
Carretera Vistahermosa-La Piedad: a la altura de Sukarne, en ambos sentidos
Jalisco
Carretera Guadalajara-Colima: kilómetro 40
Carretera Guadalajara-Nogales: a la altura de La Venta del Astillero, en Zapopan
Carretera Guadalajara-México: caseta de Ocotlán
Carretera La Barca-Atotonilco: a la altura del Hotel Krystal
Carretera 80: caseta de Tepatitlán
Campeche
En Campeche, la movilización anunciada no corresponde específicamente a un bloqueo carretero. La organización Productores Unidos de Campeche informó que tendrá presencia en las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en la entidad.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento