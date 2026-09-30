Oposición pide al INE reforzar fiscalización rumbo a 2027

Partidos de oposición exigieron al Instituto Nacional Electoral (INE) reforzar la fiscalización rumbo a las elecciones de 2027 y revisar posibles actos anticipados de campaña.

Durante la sesión presencial del Consejo General del INE, representantes partidistas cuestionaron cómo se garantizará la equidad en la contienda y señalaron procesos adelantados realizados por el oficialismo.

Marco Antonio Baños, representante de Somos ante el INE, cuestionó cómo serán fiscalizados los procesos políticos realizados antes del inicio formal de las campañas.

“No nos han dicho cómo van a fiscalizar todos los procesos de campaña adelantados que particularmente ha hecho el oficialismo”, señaló.

Baños también pidió conocer las medidas que se aplicarán para garantizar el principio de equidad en la contienda electoral.

Por su parte, Emilio Suárez, representante del PRI ante el INE, pidió que la autoridad electoral ejerza sus facultades de vigilancia.

“Necesitamos una autoridad que ejerza plenamente las facultades de vigilancia, verificación, cuando se cometan infracciones”, expresó.

Consejeros responden a reclamos sobre fiscalización

Ante los señalamientos, integrantes del Consejo General argumentaron que el INE aplica las reglas electorales vigentes, pero no tiene facultades para crear nuevas leyes.

El consejero Arturo Castillo señaló que algunas exigencias dirigidas al organismo corresponden al ámbito legislativo.

“Muchos pretenden que el INE legisle, pero nosotros no somos legisladores”, afirmó. Agregó que el instituto “cumple con la ley”.

Carla Humphrey alerta sobre sistemas de fiscalización

La consejera Carla Humphrey también hizo un llamado a los partidos políticos ante los sistemas que podrían utilizarse en materia de fiscalización electoral.

Humphrey señaló que, si fuera integrante de un partido, estaría preocupada por no conocer cómo funcionarán los sistemas y por la posible coexistencia de dos modelos.

“Yo como consejera no tengo conocimiento de ningún sistema”, indicó al referirse al Sistema Integral de Fiscalización y al sistema de contabilidad en línea.

La sesión del Consejo General del INE se realizó de manera presencial, a diferencia de la celebrada la semana pasada.

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