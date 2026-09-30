Puebla actualiza controles antisoborno y obtiene certificación ISO

Avanzamos en brindar un mejor servicio y atención a la ciudadanía. FOTO Especial

El Gobierno municipal de Puebla recibió la certificación ISO 37001:2025, relacionada con la actualización de su Sistema de Gestión Antisoborno. El reconocimiento fue entregado este 29 de septiembre al presidente municipal, Pepe Chedraui.

La certificación fue otorgada por Latin American Certification & Systems y corresponde al sistema aplicado por la Subcontraloría de Combate a la Corrupción y Rendición de Cuentas. De acuerdo con el alcalde, Puebla es el primer municipio del país en actualizarse a esta versión de la norma.

El certificado de la Norma ISO 37001:2025 obtenido por la #ContraloríaMunicipal reconoce la actualización de los procesos y mecanismos que fortalecen la transparencia e integridad en el Gobierno de la Ciudad.



Avanzamos en brindar un mejor servicio y atención a la ciudadanía.… pic.twitter.com/9PrRALm69z — Pepe Chedraui 🇲🇽 (@pepechedrauimx) September 29, 2026

¿Qué implica la certificación antisoborno ISO 37001:2025?

La actualización reconoce que el municipio cuenta con procesos para prevenir, detectar y atender posibles actos de soborno dentro del servicio público.

Pepe Chedraui señaló que el sistema está alineado con estándares internacionales y que contempla medidas como evaluación de riesgos, controles internos, capacitación y revisión continua.

“Este logro acredita que el Gobierno Municipal cuenta con un sistema actualizado y alineado con los más altos estándares internacionales para prevenir, detectar y atender cualquier acto de soborno”, afirmó.

La certificación reconoce el trabajo realizado por la Contraloría Municipal para adaptar sus procesos a la versión más reciente de la norma.

Puebla pasó de la versión 2016 a la norma 2025

Pepe Chedaui | Presidente municipal de Puebla. FOTO: Especial

Durante el ejercicio fiscal 2026, la Contraloría Municipal dio seguimiento a las acciones aplicadas en distintos trámites municipales, entre ellos los relacionados con la obtención de la cédula de registro al padrón de proveedores y contratistas.

También realizó los ajustes necesarios para completar la transición de la ISO 37001:2016 a la ISO 37001:2025.

La contralora municipal, Dulce Lilia Rivera Aranda, indicó que la certificación implica mantener procesos enfocados en transparencia, ética y prevención del soborno.

“Este certificado no solo representa un reconocimiento, sino el continuo compromiso de nuestra administración con la transparencia, la ética y la prevención del soborno”, señaló.

Certificadora reconoce actualización del sistema

Reyna Camacho, directora general de Latin American Certification and Systems, reconoció el proceso realizado por el municipio para actualizar sus mecanismos de prevención y combate al soborno.

Con la nueva certificación, el sistema municipal queda actualizado a la versión 2025 de la norma internacional.

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