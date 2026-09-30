Detienen a 11 personas en Iztacalco tras daños a una camioneta

Con apoyo del C2 Norte, los policías realizaron un cerco virtual. FOTO: SSC

Once personas fueron detenidas en Iztacalco luego de un reporte por daños a una camioneta y por presuntamente intentar impedir una intervención de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

De acuerdo con la SSC, cuatro hombres fueron señalados como posibles responsables de romper los cristales y causar daños a un vehículo, mientras que otras siete personas fueron aseguradas después por supuestamente tratar de impedir el trabajo de los oficiales.

SSC ubica a cuatro hombres tras reporte de daños en Iztacalco

Los hechos comenzaron en la colonia Infonavit Iztacalco, cuando policías recibieron un aviso del Centro de Comando y Control (C2) Norte sobre daños a un vehículo en el cruce de las calles Cordillera y Girasol.

Al llegar, los agentes hablaron con un hombre de 38 años, quien explicó que varios sujetos habían dañado su camioneta y roto los cristales. Después, los involucrados habrían escapado en una camioneta blanca.

Con apoyo de las cámaras del C2 Norte, los policías realizaron un cerco virtual para seguir el vehículo señalado. La camioneta fue localizada en el cruce de Fray Servando Teresa de Mier y Lázaro Pavía, en la colonia Jardín Balbuena.

En ese punto fueron interceptados cuatro hombres de:

20 años

22 años

38 años

45 años

#BoletínSSC | #DETENIDOS | Tras atender un reporte emitido por los operadores del #C2 #Norte, policías de la #SSC detuvieron a 11 personas, cuatro de ellas señaladas como posibles responsables de causar daños y romper los cristales de una camioneta estacionada en calles de la… pic.twitter.com/wEkjtEyNlg — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 30, 2026

Otras siete personas fueron aseguradas durante la intervención

Según el reporte de la SSC, momentos después llegó otra camioneta al lugar. De ella bajaron seis hombres y una mujer, quienes presuntamente intentaron impedir la intervención de los policías.

Los oficiales controlaron la situación y aseguraron a las siete personas.

Los cuatro hombres relacionados con los posibles daños a la camioneta fueron informados de sus derechos y trasladados, junto con el vehículo asegurado, ante el agente del Ministerio Público.

Será esa autoridad la que determine su situación jurídica, las otras siete personas fueron presentadas ante el Juez Cívico correspondiente.

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