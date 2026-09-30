Muere una persona tras enfrentamiento con la FGR en Tlajomulco

Durante el enfrentamiento, un agente de la FGR resultó lesionado. FOTO: UnoTV

Una persona murió y otra fue detenida tras un enfrentamiento con agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) durante un operativo en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

De acuerdo con la FGR, elementos federales acudieron al municipio para cumplimentar una orden de aprehensión por delitos contra la salud contra la persona que posteriormente falleció. Durante el operativo, un agente federal también resultó lesionado.

La FGR informó que, al intentar realizar la detención, la persona se resistió al arresto y comenzó a disparar contra los agentes federales.

Esto provocó un enfrentamiento en el que la persona buscada perdió la vida. Durante los hechos, un agente de la FGR resultó lesionado. La autoridad indicó que se encuentra fuera de peligro.

Persona fallecida tenía otra orden de aprehensión en Nayarit

Además de la orden por delitos contra la salud, la persona fallecida contaba con otra orden de aprehensión en Nayarit.

Según la información de las autoridades, esta segunda orden correspondía a un delito del fuero común por violación.

Detienen a otra persona y aseguran un arma de fuego

La Comisaría de Tlajomulco confirmó que otra persona fue detenida por su presunta relación con el enfrentamiento.

Al detenido le aseguraron un arma de fuego y será puesto a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con el procedimiento correspondiente.

En el operativo participaron elementos de distintas corporaciones:

Policía Federal Ministerial de la FGR

Policía del Estado de Jalisco

Comisaría de Tlajomulco

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones sobre el enfrentamiento en Tlajomulco para determinar la participación de las personas involucradas y esclarecer los hechos.

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