Maru Campos acusa a Morena de frenar reforma electoral de Chihuahua contra el narco

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Morena impugnó la reforma electoral de Chihuahua porque le estorbaba para “financiarse con dinero ilícito y usar delincuentes para manipular elecciones”, consideró la gobernadora Maru Campos tras la resolución de la Suprema Corte que invalida la cancelación de elecciones por injerencia del crimen organizado.

Asimismo, aseguró que la iniciativa, aprobada por mayoría en el Congreso estatal, tiene como objetivo “que en Chihuahua no pase lo que ya pasa en otros estados, donde el narco decide quién se registra, quién compite y quién gana”.

¿Qué dijo Maru Campos sobre la resolución de la SCJN contra su reforma electoral?

A través de un comunicado, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, criticó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) diera la razón a Morena en su impugnación contra la reforma a la ley electoral en la entidad.

“Morena votó en contra de blindar las elecciones contra el narco. Y como no le alcanzaron los votos, corrió a la Suprema Corte a pedir que se tumbara. Sí, a la Suprema Corte que no discute nada y que sólo acata” Maru Campos / gobernadora de Chihuahua

🚨#ÚltimaHora | La #SCJN determinó que el Congreso de Chihuahua deberá actualizar su legislación para armonizarla con la Constitución Política Federal en materia de nepotismo electoral e incorporar la injerencia extranjera como causa de nulidad de una elección.



🗳️ El Pleno… pic.twitter.com/pUW4Ugzh8F — Suprema Corte (@SCJN) September 29, 2026

Ello, pues recordó que el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) fue el único partido que votó contra la reforma en el Congreso chihuahuense, además de que fue quien litigó en el máximo tribunal.

Agregó que no solo el crimen organizado mete dinero en las campañas, sino que además con amenazar y matar candidatos “puede decidir quién compite y quién no. Y para el candidato que gana con esa ayuda no hay consecuencias”.

“A Chihuahua le quitaron lo que más le duele al narco: que el candidato que gana con su dinero, sus amenazas y sus armas pierda la candidatura. Hoy ese candidato se queda con ella, y si la elección se repite, vuelve a competir con las mismas armas. Éramos el primer estado que le había cerrado esa puerta al crimen. Hoy no la tiene cerrada ninguno” Maru Campos / gobernadora de Chihuahua

A la par, reconoció que la ministra Yasmín Esquivel fue “quien lo entendió”, y votó del lado de la reforma, sosteniendo que “cuando el crimen decide una elección no puede haber duda de la gravedad ni del grado de afectación al voto libre”.

Mientras que aseguró que su administración acatará lo resuelto este martes en la Suprema Corte, pero que se buscará reponer por la vía legal el candado al crimen que se había puesto con la reforma, pues “Chihuahua no se entrega. Aquí seguimos, trabajando por el bien de todo Chihuahua”.

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