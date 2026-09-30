Exigen la salida de Enrique Inzunza del Senado; piden que enfrente a la justicia de EE. UU.

Ciudadanos entregaron este martes más de 23 mil firmas en el Senado de la República para exigir que el senador Enrique Inzunza deje su escaño y enfrente sin fuero las acusaciones que, de acuerdo con los promoventes, existen en su contra en Estados Unidos.

La movilización fue encabezada por activistas, ciudadanos y abogados, quienes también presentaron una solicitud formal de juicio de procedencia ante la Cámara de Diputados para buscar el retiro del fuero constitucional del legislador.

Más de 23 mil firmas piden la salida de Enrique Inzunza

Durante la entrega de las firmas, los asistentes lanzaron consignas de “¡Fuera Inzunza!” mientras ingresaban cajas con los apoyos recabados. La petición ocurre cinco meses después de que autoridades estadounidenses formularan señalamientos contra el senador por presuntos vínculos criminales.

Vania Pérez Morales, activista que participó en la movilización, aseguró que la exigencia no busca declarar culpable al legislador, sino que responda ante la justicia sin la protección del fuero.

“Nosotros no estamos diciendo que sea culpable”, señaló Pérez Morales. Agregó que lo que solicitan es que enfrente las acusaciones que, según dijo, existen en un distrito de Brooklyn, Nueva York, relacionadas con narcotráfico, tráfico de armas y terrorismo.

Presentan solicitud de juicio de procedencia

Ricardo Beltrán Verduzco, presidente de la Alianza Nacional de Abogados, informó que junto con las firmas fue promovido un juicio de procedencia ante la Cámara de Diputados.

El abogado pidió a los grupos parlamentarios atender el caso con celeridad y sostuvo que la vía legal busca que se determine si procede retirar el fuero al senador.

“Queremos que se haga justicia”, afirmó Beltrán Verduzco durante la entrega.

Paloma Sánchez recibe a manifestantes en el Senado

Personal de resguardo negó inicialmente el acceso al grupo. Posteriormente, los manifestantes fueron recibidos por la senadora del PRI, Paloma Sánchez Ramos. Medios que cubrieron la protesta también reportaron el impedimento inicial de acceso.

La legisladora reconoció la recolección de firmas y expresó su respaldo a la petición. En su mensaje, calificó a Inzunza como “criminal” y “delincuente”, expresiones que corresponden a la postura de la senadora y no a una resolución judicial citada en el material.

La entrega de firmas y la solicitud de juicio de procedencia buscan que el Congreso analice el retiro del fuero de Enrique Inzunza y que el legislador responda a los señalamientos formulados en Estados Unidos.

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