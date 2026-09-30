Tamaulipas registra su nivel más bajo de homicidios desde 2015

Tamaulipas registra su menor nivel de homicidio. Foto: Gobierno de Tamaulipas

Tamaulipas registró en julio de 2026 su nivel más bajo de homicidio doloso desde enero de 2015, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). El estado también reportó sus menores niveles, desde ese año, en robo de vehículo y robo a casa habitación.

El dato se conoce cuando el gobierno de Américo Villarreal cumple cuatro años, este 1 de octubre. Entre enero y julio, el promedio diario de víctimas de homicidio doloso bajó 17.1% frente al mismo periodo de 2025.

Homicidio doloso baja 17.1% en Tamaulipas

De acuerdo con los registros oficiales, Tamaulipas se mantuvo por debajo de la media nacional en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso durante los primeros siete meses de 2026. Además, también se colocó entre las 10 entidades con menor incidencia delictiva, según los datos difundidos por el Gobierno estatal con base en información del SESNSP.

Las cifras forman parte de los indicadores utilizados por las autoridades para medir el comportamiento de delitos como homicidio, robo de vehículos y robo a casa habitación.

“La paz no solo es la meta, sino que la paz es el camino”. Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas

¿Qué cambió en la seguridad de Tamaulipas?

Willy Zúñiga Castillo, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y vocero de Seguridad, señaló que uno de los cambios en los últimos años ha sido pasar de un modelo enfocado principalmente en reaccionar ante los delitos a uno con mayor peso en investigación y especialización.

En entrevista para el espacio Diálogos con Américo, explicó que la Guardia Estatal ha recibido capacitación para atender delitos y situaciones específicas, entre ellas desaparición forzada y extorsión.

También se crearon o reforzaron áreas como la División de Tránsito, la Guardia de Género y la Policía Cibernética.

“Hoy se hace investigación, hoy se establece el Estado de derecho”, afirmó Zúñiga.

Policía Cibernética y Guardia de Género

La Policía Cibernética trabaja en la detección de sitios potencialmente fraudulentos y en acciones de prevención frente a delitos cometidos mediante internet. También participa en actividades para orientar a la población sobre mecanismos de denuncia y prevención, en coordinación con los números 911 y 089.

La Guardia de Género atiende situaciones de crisis y acompaña a víctimas, principalmente mujeres, niñas y niños, en coordinación con otras instituciones.

Seguridad carretera, otro frente en Tamaulipas

Por su ubicación fronteriza, las carreteras también representan uno de los puntos de atención para las autoridades.

En julio fueron entregadas cuatro Estaciones Seguras sobre la carretera Ribereña, con una inversión conjunta de 223 millones de pesos. Las instalaciones funcionan como puntos de apoyo para los elementos y para las personas que circulan por esta vía.

La División Caminos de la Guardia Estatal mantiene presencia en carreteras y principales vías de comunicación.

A cuatro años del inicio del gobierno de Américo Villarreal, los datos muestran una reducción en algunos de los principales delitos, mientras las autoridades mantienen como prioridades la investigación, seguridad y justicia.

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