Diputados develan letras de oro por los 475 años de la UNAM

La UNAM quedó nuevamente inscrita en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados. En sesión solemne, este 29 de septiembre, se develó en letras de oro la leyenda “475 años de la Universidad de México (1551-2026)”.

Durante la ceremonia en San Lázaro, el rector Leonardo Lomelí Vanegas destacó el papel de las instituciones públicas de educación superior y planteó la importancia de contar con recursos presupuestarios ante el crecimiento de la matrícula.

UNAM 475 años: Lomelí destaca crecimiento de la matrícula

El rector señaló que las instituciones públicas concentran más del 60% de la matrícula nacional. Además, indicó que entre los ciclos 2015-2016 y 2024-2025, la población escolar de nivel superior aumentó cerca de 30%.

En ese periodo, detalló, pasó de 4.2 millones a 5.5 millones de estudiantes.

Lomelí también habló sobre el contexto socioeconómico de quienes ingresan a la UNAM. De acuerdo con el rector, durante el ciclo escolar 2025-2026, casi el 90% de las personas asignadas a bachillerato provenían de familias con ingresos mensuales menores a cuatro salarios mínimos.

En licenciatura, agregó, la proporción fue de poco más del 86%.

Morena y PAN destacan autonomía y pluralidad de la UNAM

Durante la sesión solemne, legisladores de Morena y PAN coincidieron en destacar la importancia de la autonomía universitaria, la libertad de pensamiento y la pluralidad.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, recordó la autonomía universitaria de 1929 y señaló que ésta dio “libertad de cátedra” y “libertad de pensamiento”.

También expresó al rector que en la Cámara de Diputados encontrará “tierra fértil para los planes y programas del futuro”.

Por su parte, el diputado del PAN José Alfonso Rubalcava Jiménez llamó a cuidar a la Universidad.

“Debemos de cuidar siempre a nuestra universidad, cuidar su autonomía, cuidar su pluralidad, cuidar su libertad de pensamiento”, señaló.

La UNAM ya estaba inscrita en el Muro de Honor

Ésta no es la primera ocasión en que la Universidad queda plasmada en letras de oro en San Lázaro.

En 2003 fue inscrita en el mismo Muro de Honor la leyenda “Universidad Nacional Autónoma de México”.

Ahora, en 2026, la Cámara de Diputados sumó la inscripción “475 años de la Universidad de México (1551-2026)”, en una ceremonia que concluyó con el tradicional “¡Goya!” universitario.

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