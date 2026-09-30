Carlos Torres, exesposo de Marina del Pilar, niega vínculos con el narco tras sanciones de EE. UU.

Exesposo de Marina del Pilar fue señalado por EE. UU. Foto: Reuters | Cuartoscuro

Carlos Torres, exesposo de Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, negó los señalamientos hechos por Estados Unidos en donde lo vinculan al Cártel de Sinaloa. Además, adelantó que iniciará gestiones ante autoridades estadounidenses para aclarar los señalamientos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

En un pronunciamiento público, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyera en su lista de sancionados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, Torres rechazó las acusaciones y aseguró que no tiene relación con actividades ilícitas dentro ni fuera de México.

¿Qué dijo Carlos Torres sobre las sanciones de EE. UU.?

A lo largo de cinco puntos, el exfuncionario respondió a los señalamientos hechos por Estados Unidos. Primero, dijo que negaba “cualquier relación con grupo o actividad criminal alguna, dentro y fuera de México”.

En su defensa, enfatizó que las acusaciones surgieron desde denuncias, en 2025, de manera anónima ante la Fiscalía General de la República (FGR).

“Estos señalamientos iniciaron con denuncias anónimas ante la FGR en 2025 sin que, a la fecha, haya sido citado a comparecer ante ninguna autoridad para poder esclarecer estas mentiras”, Carlos Torres Torres

El exesposo de la gobernadora de Baja California señaló que está interesado en que concluyan las diligencias correspondientes y se esclarezcan los hechos.

Sobre las empresas señaladas por las autoridades de EE. UU. con vínculos con el Cártel de Sinaloa, Torres Torres afirmó que la única compañía señalada por la OFAC en la que participa como accionista es Vida Orgánica Tijuana, S. de R.L. de C.V., donde, aseguró, posee 30% de las acciones.

¿Por qué fue incluido en la lista de sancionados?

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a Torres por presuntamente mantener una alianza con Juan José Ponce Félix, alias el “Ruso”, identificado por las autoridades estadounidenses como operador del Cártel de Sinaloa en Mexicali.

Autoridades explicaron el papel que jugaría Carlos Torres:

“Utiliza su influencia política para facilitar las actividades del cártel y proteger al Cártel de Sinaloa de la intervención del gobierno y las fuerzas del orden en Baja California”

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Carlos Torres habría recibido pagos mensuales de Pedro Ariel Mendivil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, con el objetivo de permitir que el Cártel de Sinaloa operara con impunidad en el estado.

El dinero de los sobornos del narco pasaba por manos de Luis Torres, hermano de Carlos, quien se encargaba, presuntamente, de blanquear los fondos ilícitos a través de empresas y campañas políticas.

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