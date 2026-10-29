¿Qué hay detrás de la crisis del INE y los señalamientos contra proveedores?

El deterioro del INE no es casualidad.

Claudia Sheinbaum señaló a los coyotes electorales y a los hermanos Hernández Casillas como culpables de la crisis, pero omite la responsabilidad de Guadalupe Taddei y de Morena en la elección de consejeros.

Los coyotes no entraron solos; Taddei les abrió la puerta y les dio las llaves.

La depuración en el árbitro ya comenzó con la salida de altos funcionarios, 15… mientras la hoy presidenta provisional, Blanca Yassahara Cruz, pide debido proceso tras haber entregado contratos millonarios a las mismas empresas cuando presidía el Instituto Electoral del Estado de Puebla.

Combatir la corrupción de proveedores es una cosa; aprovechar la depuración para controlar al árbitro electoral de 2027 es otra muy distinta. Aquí está el detalle.

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