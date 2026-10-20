Se hacía pasar por italiano y engañaba a mujeres: ¿quién es Alfonso “N”, el “Estafador de Bumble”?

Alfonso “N” habría estafado a 15 mujeres. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Alfonso “N”, conocido también como el “Estafador de Bumble”, contactaba a mujeres en aplicaciones de citas con la finalidad de engañarlas.

Se hacía pasar por italiano y, después de ganarse su confianza, les pedía dinero. Por estos presuntos fraudes, compareció ante un juez en el Penal de Barrientos, Estado de México, tras casi dos años de búsqueda.

El presunto estafador habría engañado al menos a 15 víctimas con esta modalidad, a quienes les pedía entre 60 mil y 500 mil pesos, fingiendo diversas situaciones para ganarse su confianza y después obtener dinero.

Una de ellas denunció los hechos en 2024, motivo por el cual fue detenido.

Las #estafasromance no afectan exclusivamente a mujeres: cualquier persona puede denunciar un fraude de este tipo. En #CDMX, el Congreso analiza una reforma enfocada en sancionar el despojo patrimonial contra mujeres mediante manipulación afectiva, como es el caso de Alfonso “N”,… pic.twitter.com/fwQ68L3IRv — Uno TV (@UnoNoticias) August 19, 2026

¿Quién es Alfonso “N”, el presunto estafador de Bumble?

Alfonso “N” habría utilizado aplicaciones como Tinder y Bumble para contactar a mujeres y presentarse como un hombre de supuesta ascendencia italiana, dedicado a la compra o curaduría de arte.

También habría utilizado distintos nombres en sus perfiles, lo que complicaba su identificación. Las mujeres que lo señalan comenzaron a compartir información para localizarlo y buscar que las autoridades investigaran las denuncias.

Así habría engañado a mujeres en aplicaciones de citas

De acuerdo con los testimonios de las víctimas, el presunto fraude comenzaba cuando Alfonso “N” contactaba a mujeres en plataformas para conocer pareja.

Después de ganarse su confianza y establecer un vínculo sentimental, les pedía dinero con distintos argumentos.

Entre las situaciones que presuntamente utilizaba estaban supuestos problemas financieros de una empresa italiana o la necesidad de comprar equipo de cómputo para trabajar. Algunas víctimas habrían recurrido a sus ahorros, solicitado préstamos o adquirido deudas para entregarle dinero.

Cuando las mujeres comenzaban a exigir la devolución, el hombre presuntamente dejaba de responder. Una de las estrategias denunciadas consistía en fingir un secuestro para justificar su desaparición.

Los montos referidos por las víctimas van de 60 mil a 500 mil pesos.

Víctima denunció en 2024

Una de las víctimas declaró a medios que fue engañada en 2024. Explicó que inicialmente conoció al hombre con un nombre falso y que después logró identificarlo mediante información que encontró por medios electrónicos.

La mujer busca que el proceso avance y que se considere la reparación del daño económico. También pidió que otras posibles víctimas se acerquen a las autoridades para presentar sus denuncias.

¿Qué sigue en el caso del “Estafador de Bumble”?

Alfonso “N” compareció ante un juez en el Penal de Barrientos este 20 de octubre de 2026. De acuerdo con lo informado durante la cobertura de la audiencia, la siguiente etapa prevista es la audiencia de vinculación a proceso, programada para el viernes 24 de octubre.

En esa audiencia, el juez debe determinar si existen elementos suficientes para que el proceso penal continúe.

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