Sheinbaum se reúne con los 24 gobernadores de estados incorporados al IMSS-Bienestar

Sheinbaum recibe a los 24 gobernadores del IMSS-Bienestar. Foto: @Claudiashein

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a los 24 gobernadores y gobernadoras de las entidades incorporadas al programa IMSS-Bienestar para revisar los avances en el proceso de modernización del sistema de salud.

A través de sus redes sociales, la mandataria informó sobre el encuentro y reiteró que su administración trabaja para consolidar un sistema de salud universal, gratuito y de calidad para la población mexicana.

“Recibí en Palacio Nacional a los 24 gobernadores y gobernadoras de estados incorporados a IMSS-Bienestar; revisamos avances en el proceso de modernización”, publicó Sheinbaum.

La reunión se centró en los avances del programa que busca brindar atención médica a las personas que no cuentan con seguridad social. Sin embargo, el financiamiento del instituto también ha sido motivo de cuestionamientos por parte de legisladores.

Recibí en Palacio Nacional a los 24 gobernadores y gobernadoras de estados incorporados a IMSS-Bienestar; revisamos avances en el proceso de modernización.



Trabajamos por un sistema de salud universal, gratuito y de calidad para el pueblo de México. pic.twitter.com/ATP87ZnMqc — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 21, 2026

IMSS-Bienestar busca consolidar un sistema de salud universal

El IMSS-Bienestar tiene como objetivo proporcionar atención médica a personas sin seguridad social en las entidades incorporadas al modelo. Su operación incluye servicios de consulta, atención hospitalaria, medicamentos y otros servicios de salud.

La modernización del programa implica retos relacionados con la infraestructura médica, el abasto de medicamentos, el personal y los recursos necesarios para garantizar la atención.

Mientras el Gobierno federal reporta avances en la transformación del sistema de salud, los señalamientos sobre el presupuesto plantean la necesidad de conocer cómo se financiará la operación del instituto durante los próximos años.

La discusión sobre el Presupuesto 2027 será relevante para determinar si se incorporan recursos federales adicionales para el IMSS-Bienestar y bajo qué condiciones se asignarían.

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