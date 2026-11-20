La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que 18 mil 508 personas han sido localizadas mediante la Estrategia Nacional de Búsqueda, que incluye cruces de información, coordinación con autoridades estatales y operativos en territorio.

El Gobierno federal también reportó avances en la identificación de personas desaparecidas, atención a familias y combate al reclutamiento delictivo. Sin embargo, colectivos de búsqueda mantienen cuestionamientos sobre los resultados y la metodología utilizada en los registros oficiales.

¿Cómo fueron localizadas las 18 mil 508 personas?

De acuerdo con la Segob y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), las localizaciones se distribuyen de la siguiente manera:

6 mil 939 personas mediante la Plataforma Única de Identidad.

mediante la Plataforma Única de Identidad. 5 mil 688 personas en coordinación con entidades federativas.

en coordinación con entidades federativas. 4 mil 408 personas mediante la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata.

mediante la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata. Mil 473 personas a través de búsquedas en territorio.

La Plataforma Única de Identidad permite realizar millones de cruces de información en tiempo real entre bases de datos públicas y privadas.

Según Félix Arturo Medina Padilla, funcionario de la Segob en materia de Derechos Humanos, Población y Migración, esta herramienta identifica coincidencias cuando una persona reportada como desaparecida realiza algún trámite administrativo después de la fecha de su desaparición.

Expertos avalados por la ONU revisan registros de desaparecidos

Ante las exigencias de los colectivos de búsqueda, especialistas avalados por la ONU revisan la metodología del registro de personas desaparecidas.

Medina Padilla explicó que esperan contar con los resultados de la revisión técnica a principios de 2027, aunque todavía no existe una fecha definida.

El funcionario señaló que las conclusiones permitirán realizar adecuaciones técnicas e impulsar reformas legales ante el Congreso.

Además, indicó que desde 2025 cada nuevo reporte de desaparición cuenta con una carpeta de investigación, lo que permite desarrollar la búsqueda y la investigación de manera simultánea.

Segob reporta más de 14 mil atenciones a familias y colectivos

La dependencia federal también presentó otros resultados de la estrategia:

228 personas encontradas con vida en hospitales y centros penitenciarios.

encontradas con vida en hospitales y centros penitenciarios. 2 mil 434 perfiles de reclutamiento delictivo dados de baja.

de reclutamiento delictivo dados de baja. 14 mil 653 atenciones brindadas a familias y colectivos de búsqueda.

El Gobierno federal destacó nuevas capacidades de búsqueda mediante drones, binomios caninos y acciones contra el rezago forense.

Medina Padilla explicó que el objetivo es analizar de manera conjunta la información obtenida en campo, los registros biométricos y los perfiles genéticos para generar nuevas posibilidades de identificación.

Pese a los resultados presentados por las autoridades, las acciones anunciadas no convencen a los colectivos de búsqueda.

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