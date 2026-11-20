Un peluche puede ser mucho más que un juguete para un niño. En algunos casos, se convierte en su compañero durante situaciones de violencia sexual infantil, una realidad que muchas niñas, niños y adolescentes enfrentan en silencio y sin saber cómo pedir ayuda.

En Tijuana, Baja California, manifestantes y colectivos colocaron decenas de peluches frente a las instalaciones de la Fiscalía como parte de la jornada “Peluches que acompañan”, una iniciativa nacional que busca visibilizar el abuso sexual contra menores de edad y exigir justicia para las víctimas.

Peluches, símbolo de justicia. Foto: Uno TV

Peluches que acompañan: una protesta contra el abuso sexual infantil

Norma Torres Ponce, psicóloga de la organización Karla’s Sembradoras de Amor, explicó que los juguetes representan a los menores que viven agresiones sexuales y encuentran en ellos una compañía durante esos momentos.

Lamentablemente, la mayoría de las veces, el único testigo silencioso que acompaña a un niño que está siendo abusado es su peluche.

En la movilización también participaron mujeres sobrevivientes de abuso sexual infantil, quienes ahora acompañan a otras víctimas durante sus procesos de denuncia y recuperación.

Karla González, fundadora de la organización, explicó que muchas personas no denuncian debido a las dificultades que enfrentan durante los procedimientos ante las autoridades.

La mayoría de las personas que atendemos, el 90% no denuncian, exactamente por lo mismo, porque es un proceso sumamente complicado.

Sobrevivientes denuncian revictimización durante los procesos

Entre las participantes estuvo Jessica Martínez, quien denunció hace 12 años los abusos sexuales que sufrió durante su infancia. Sin embargo, las autoridades no han resuelto su caso.

La sobreviviente relató que uno de los momentos más difíciles ha sido tener que contar repetidamente lo ocurrido durante las diligencias, situación que la ha llevado a revivir el trauma.

El tener que hacer las declaraciones, el que te revictimizan y tienes que volver a platicar una y otra vez lo que viviste. Eso ha sido como que lo más fuerte, porque es como que revivir el trauma.

Peluches, símbolo de justicia. Foto: Uno TV

¿Qué exigen las organizaciones para proteger a las víctimas?

Asimismo, las agrupaciones participantes hicieron un llamado para mejorar la atención a niñas, niños y adolescentes que sufren abuso sexual infantil.

Entre sus principales exigencias están:

Investigaciones efectivas para evitar que los casos queden sin resolver.

Atención psicológica especializada para las víctimas.

Mecanismos que impidan la revictimización durante las denuncias.

Acceso efectivo a la justicia y protección para quienes denuncian.

Así, para estas sobrevivientes, denunciar no debería significar enfrentar una nueva experiencia de sufrimiento. Su exigencia es que las víctimas sean escuchadas, protegidas y tengan acceso efectivo a la justicia.

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