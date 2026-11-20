GQ celebró a las figuras que dejaron huella a lo largo de 2026

La revista GQ celebró a las figuras que dejaron huella a lo largo de 2026 con su tradicional gala Men of the Year, una noche marcada por el talento, el estilo y la personalidad en una alfombra roja que reunió a destacadas figuras del entretenimiento.

Los galardonados de este año fueron Eduin Caz, Ricardo Pérez, Diego Boneta, Erik Lira y Greeicy, quienes fueron reconocidos por su trabajo y por marcar pauta desde sus respectivas disciplinas.

La celebración también convocó a una amplia lista de celebridades que hicieron gala de estilo y glamour frente a las cámaras. Entre los asistentes destacaron Isidora Vives, Reykon, Iván Amozurrutia, Lunay, José María Torre, Juanpa Zurita, El Malilla, Susana Zabaleta, Sofía Niño de Rivera y Mabel Cadena, entre muchos otros.

Los galardonados agradecen el reconocimiento

Uno de los ganadores cuyo nombre se dio a conocer horas antes de la ceremonia fue Diego Boneta, quien vivió una jornada especial, pues la entrega de este reconocimiento coincidió con el lanzamiento del tráiler de Killing Castro, película que produce y protagoniza junto a Al Pacino.

El actor aseguró que para él no existen las coincidencias y compartió la emoción que representa recibir este reconocimiento, al tiempo que recordó a todas las personas que han respaldado su carrera desde sus inicios.

“Yo no estaría aquí si no hubiera sido por la gente que creyó en mí desde un inicio y lo tengo sumamente presente. Para mí no es un logro individual del hombre del año, yo no estaría aquí si no fuera por el ejército de gente que creyó en mí desde un inicio, que me abrió las puertas cuando nadie lo hacía”, expresó.

Boneta también aseguró sentirse “muy inspirado” por el resto de los galardonados, quienes desde sus respectivas trincheras contribuyen a contar historias en diferentes plataformas y a poner en alto el nombre de los latinos. Ser parte de ese movimiento y aportar su granito de arena, dijo, es algo que asume con mucho respeto.

Por su parte, Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, llegó a la alfombra roja luciendo un traje negro de terciopelo. Ahí posó ante los fotógrafos antes de reunirse con el resto de los integrantes de la popular agrupación de regional mexicano.

El cantante agradeció la distinción y reconoció que detrás de este logro está el respaldo fundamental de su familia, sus compañeros y su equipo de trabajo, quienes han sido parte de su camino.

“Es algo muy bonito. La verdad es que hemos trabajado mucho este año. Personalmente tengo un apoyo muy grande que es en mi casa, mi señora esposa, mis hijos, mi madre, mis compañeros, todo el equipo de trabajo es parte de este reconocimiento, no nada más soy yo, pero el delantero del equipo me toca ser a mí y muy agradecido con esto que está pasando”, compartió.

Greeicy, la Mujer del Año 2026 de GQ

La cantante colombiana Greeicy fue otra de las protagonistas de la noche, al convertirse en la única mujer reconocida en esta edición. Aunque el galardón lleva el nombre de Men of the Year, la distinción no está limitada a los hombres, pues también reconoce a mujeres que han dejado huella, como ocurrió en ediciones anteriores con Belinda y Cazzu.

“Suena gigante, Woman of the Year”, expresó la intérprete al hablar sobre este reconocimiento, que asumió como una oportunidad para representar a las mujeres que desde distintos espacios hacen la diferencia.

“Hoy vengo en representación de todas esas mujeres. Porque si te pones a pensar, en cada barrio, en cada pueblo, en cada familia hay una Woman of the Year”, señaló.

Greeicy también dejó claro que este reconocimiento no le pertenece únicamente a ella, por lo que agradeció a su equipo y a GQ por el “trabajo tan bonito que han hecho”. Además, destacó la importancia de quienes la acompañan en su trayectoria.

Otros de los galardonados fueron Ricardo Pérez y Slobozky, integrantes del podcast La Cotorrisa. Pérez acudió a la gala acompañado de su novia, Susana Zabaleta, mientras que Slobozky no estuvo presente en la ceremonia.

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