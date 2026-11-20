La renovación de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) abrió un nuevo desacuerdo entre Morena y los partidos de oposición en la Cámara de Diputados. La falta de consenso sobre las reglas para elegir a la próxima consejera presidenta llevó al PAN a presentar un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El conflicto se centra en la emisión de la convocatoria y las condiciones que deberán cumplir los aspirantes. Mientras Morena buscaba alcanzar un acuerdo entre las bancadas, el PAN y el PRI manifestaron su desacuerdo con la propuesta presentada por el partido mayoritario.

Morena aplicará su mayoría para emitir la convocatoria del INE

El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, advirtió que recurrirá a la mayoría legislativa de su partido para sacar adelante la convocatoria, luego de que fracasaran las negociaciones con la oposición y el proceso quedara sujeto a la resolución del Tribunal Electoral.

Ahora yo tendré que hacer caso de la mayoría legislativa que coordino y muchos de ellos querían este escenario de aplicar la mayoría, así es de que, ellos ganaron.

Monreal responsabilizó al PAN de cerrar la posibilidad de un acuerdo al acudir directamente al Tribunal Electoral. También señaló que la decisión de presentar el recurso impidió continuar con las negociaciones para modificar las condiciones de la convocatoria.

Sin embargo, el coordinador panista, Elías Lixa, sostuvo que su partido recurrió a la autoridad electoral después de recibir una respuesta tardía y negativa a sus propuestas.

15 días después obtuvimos una respuesta por escrito que dice: no vamos a aceptar nada. No aceptamos las reglas de transparencia.

Lixa también explicó que la Cámara de Diputados todavía podría emitir la convocatoria, aunque eso dejaría sin materia el juicio promovido por su partido.

PRI rechaza propuesta y advierte posible fraude electoral

Por su parte, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, reiteró que su bancada no respaldará las condiciones planteadas por Morena para emitir la convocatoria. El priista reconoció que el partido mayoritario tiene los votos necesarios para aprobarla, pero sostuvo que su grupo parlamentario no acompañará la propuesta.

Es muy sencillo: ellos tienen la mayoría para que saquen la convocatoria. La que ellos proponen, a mí no me gusta, y nosotros no la vamos a votar, ni nuestros compañeros, ni la dirigencia del partido.

Además, Moreira advirtió que, desde la perspectiva de su partido, el proceso podría derivar en un fraude electoral.

¿Cuándo se elegirá a la nueva presidenta del INE?

El Tribunal Electoral resolvería el recurso del PAN a mediados de diciembre. Después de esa determinación, la Cámara de Diputados tendría que avanzar con el procedimiento para emitir la convocatoria y seleccionar a la nueva titular del organismo electoral, en enero del 2027.

Así, la resolución del TEPJF marcará el siguiente paso para la renovación de la presidencia del INE, mientras las bancadas mantienen sus diferencias sobre las reglas de selección.

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