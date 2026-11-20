El exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, advirtió que el organismo enfrenta una crisis de confianza que podría complicar las próximas elecciones. Señaló que la falta de acuerdos entre los partidos políticos ha debilitado la credibilidad de la autoridad electoral.

En entrevista con José Cárdenas, el investigador de la UNAM sostuvo que el nombramiento de la próxima presidencia del INE debe realizarse por consenso. También planteó que los partidos valoren si es necesario renovar otras consejerías para recuperar la confianza en el Instituto.

Lorenzo Córdova pide acuerdos para recuperar la confianza en el INE

Córdova explicó que 20 exconsejeros electorales, incluidos cuatro expresidentes del Instituto, emitieron un pronunciamiento para pedir que las decisiones sobre la integración del INE se construyan mediante acuerdos entre las fuerzas políticas.

Recordó que los consensos fueron fundamentales durante la transición democrática de México, tanto para definir las reglas electorales como para elegir a quienes integrarían los órganos encargados de organizar las elecciones.

El exfuncionario acusó a Morena de impulsar nombramientos unilaterales y consideró que esta práctica ha afectado la confianza de otros partidos en el Consejo General.

“Si de nuevo van a nombrar unilateralmente a la presidenta y van a poner a quien ellos quieran”, advirtió, la crisis de credibilidad podría prolongarse y agravarse.

¿Es necesario renovar a los consejeros del INE?

Córdova aclaró que el pronunciamiento de los exconsejeros no exige la salida de todos los integrantes del Consejo General.

Explicó que existen distintas posibilidades para recuperar la confianza:

Elegir a la próxima presidencia del INE mediante consenso.

Evaluar si es necesario renovar otras consejerías.

Construir acuerdos que permitan a todos los partidos confiar en la autoridad electoral.

Como antecedentes, mencionó las renovaciones del órgano electoral realizadas en 1994 y 2007.

También destacó que el Servicio Profesional Electoral sigue siendo una pieza fundamental para organizar las elecciones, pese a los cambios de personal que cuestionó durante la actual gestión.

Córdova cuestiona al INE por campañas anticipadas

El exconsejero presidente también criticó la actuación del instituto frente a las actividades políticas previas al inicio formal de las precampañas.

Afirmó que Morena ya tiene candidatos y que la oposición sigue una dinámica similar, mientras que, desde su perspectiva, el INE no ha actuado para hacer cumplir la ley.

Durante la entrevista, el conductor mencionó una encuesta telefónica de Enkoll según la cual 68% de los consultados no confía en el INE.

Córdova insistió en que el problema no consiste en determinar qué consejeros deben salir, sino en recuperar los acuerdos políticos y la confianza ciudadana para organizar las próximas elecciones.

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