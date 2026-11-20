Donald Trump llegó a Shenzhen por una foto… Xi Jinping y Vladímir Putin llegaron con un plan. En el primer encuentro formal entre los líderes de las tres súper potencias, nada movió el objetivo de Pekín y Moscú: sacar a Washington del centro del poder mundial.



Trump habló de “hacer historia” y llamó amigos a los dos… ellos sonrieron, posaron y siguieron con lo suyo.



Xi y Putin comparten un agravio: la expansión de Estados Unidos tras la caída de la Unión Soviética. Se han reunido más de 40 veces y pueden gobernar sin fecha de salida. A Trump le quedan poco más de dos años. Él negocia por plazos; ellos, por generaciones.



Ucrania es la prueba. China compra petróleo ruso y sus empresas surten la microelectrónica que necesita la industria militar rusa. Pekín se dice neutral; su comercio dice lo contrario.



La alianza “sin límites” tiene límites, pero Xi y Putin difieren en el método, no en el propósito. Trump cree que el poder se negocia con apretones de mano; ellos saben que se construye con tiempo.



En Shenzhen hubo tres hombres en la foto, pero solo dos sabían para qué servía. Trump se llevó la imagen… Xi y Putin se llevaron la cumbre.

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