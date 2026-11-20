Caravana migrante de casi mil personas sale de Pijijiapan. FOTO: Cuartoscuro

La caravana migrante “Dios con nosotros”, integrada por casi mil personas, retomó su camino la noche de este jueves 19 de noviembre de 2026, luego de salir del municipio de Pijijiapan, Chiapas, con dirección a Tonalá.

El grupo, conformado principalmente por migrantes hondureños, permaneció en Pijijiapan para descansar y recuperar energías. Su objetivo es continuar hacia Tonalá y Arriaga, antes de llegar a los límites con Oaxaca y seguir su recorrido por México.

Caravana migrante en Chiapas ya recorrió más de 189 kilómetros

Entre hombres, mujeres, niñas y niños, los integrantes de la caravana avanzan por territorio chiapaneco con la esperanza de encontrar mejores condiciones de vida.

Hasta el momento, los extranjeros han recorrido más de 189 kilómetros a pie, enfrentando el desgaste físico y las dificultades que implica caminar largas distancias.

Durante su trayecto, los migrantes cuentan con el acompañamiento de elementos de la Guardia Estatal y la Guardia Nacional, quienes siguen su desplazamiento por las carreteras de Chiapas.

La caravana busca llegar a Arriaga y posteriormente alcanzar los límites con Oaxaca para continuar hacia el centro y norte del país.

Migrantes reciben atención médica y vacunas durante su recorrido

El desgaste físico comienza a reflejarse en la salud de algunos integrantes de la caravana, quienes han necesitado atención médica por lesiones en los pies y problemas de deshidratación.

Además de recibir asistencia por estas afectaciones, los migrantes fueron vacunados por personal de la Secretaría de Salud.

Entre las principales necesidades de atención médica del grupo se encuentran:

Lesiones en los pies provocadas durante las largas caminatas.

provocadas durante las largas caminatas. Deshidratación por el esfuerzo físico del recorrido.

por el esfuerzo físico del recorrido. Vacunación proporcionada por las autoridades sanitarias.

Algunos migrantes buscan quedarse en México y conseguir empleo

Aunque parte de la caravana mantiene la intención de continuar hacia Estados Unidos, algunos integrantes han cambiado sus planes y ahora buscan establecerse en México.

Su intención es encontrar un empleo y acceder a mejores condiciones de vida, sin continuar el recorrido hacia la frontera norte.

Mientras tanto, la caravana “Dios con nosotros” mantiene su desplazamiento hacia Tonalá, con la expectativa de avanzar posteriormente a Arriaga y llegar a Oaxaca.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.