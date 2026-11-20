Casa de migrantes en Coahuila. Foto: Uno TV

El Gobierno de Coahuila anunció que retomará los operativos de verificación migratoria ante el incremento de personas en movilidad que llegan a la frontera norte. Las acciones buscarán revisar la situación de quienes transitan por la entidad y canalizar a quienes no tengan sus documentos en regla.

El anuncio ocurre mientras los albergues humanitarios de Piedras Negras reportan una mayor llegada de migrantes durante las últimas semanas. Los centros de atención atribuyen este aumento, entre otros factores, a la expectativa de que Estados Unidos podría reabrir el paso fronterizo.

Operativos migratorios en Coahuila: ¿qué pasará con las personas sin documentos?

El gobernador Manolo Jiménez informó que las autoridades estatales volverán a implementar los operativos que, según dijo, se realizan desde hace tres años. Aseguró que las acciones se llevarán a cabo con respeto a los derechos humanos.

Vamos a implementar los operativos que hemos implementado desde hace tres años con todo el respeto a los derechos humanos, pero los que quieran cruzar por nuestro estado y no tengan su estatus migratorio al 100% en orden, pues vamos a tener que regresarlos a los albergues migratorios y a su país de origen.

La medida se anuncia en un contexto de mayor presión en los espacios de atención. En Piedras Negras, el Albergue Humanitario Frontera Digna pasó de recibir alrededor de 50 personas a alojar cerca de 110.

Su directora, Isabel Turcios, explicó que el incremento comenzó a notarse hace aproximadamente una semana. También señaló que algunas personas llegan con la idea de que las condiciones para cruzar a Estados Unidos cambiaron después de las elecciones, aunque esa expectativa no corresponde con la situación actual.

Migrantes llegan a Piedras Negras desde Centroamérica y África

De acuerdo con Turcios, entre las personas que han llegado recientemente hay migrantes de Honduras, Ecuador, Nicaragua, El Salvador y Haití, además de países africanos. La mayoría, según la directoria, ya había sido deportada anteriormente.

Ante el avance de una caravana migrante que se desplaza por el sur del país, las autoridades de Coahuila también anticiparon que reforzarán las acciones de revisión para atender posibles llegadas a la entidad.

Por su parte, la Diócesis de Piedras Negras advirtió que algunas personas continúan su camino hacia la frontera porque creen que el cruce a Estados Unidos podría reabrirse. Así, la institución considera que esa expectativa es equivocada y puede exponerlas a riesgos durante el trayecto.

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