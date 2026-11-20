El internacionalista Fausto Pretelín analizó los resultados de la cumbre en China, donde participaron los presidentes Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping. Durante una entrevista con José Cárdenas, el especialista consideró que el mandatario chino fue el principal beneficiado del encuentro, mientras que Trump llegó debilitado por sus problemas políticos internos.

En su análisis, Fausto Pretelín señaló que la reunión dejó ver las diferencias entre las agendas de Estados Unidos, Rusia y China. También abordó la guerra en Ucrania, el papel de la Corte Penal Internacional y la participación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Para el analista, el presidente de China, Xi Jinping, fue quien obtuvo mayores beneficios políticos de la reunión. En segundo lugar colocó a Vladimir Putin y en tercero a Donald Trump.

El internacionalista explicó que Putin ha enfrentado aislamiento internacional por la guerra en Ucrania, pero su acercamiento con Trump le permite recuperar presencia en el escenario global.

También destacó que China y Rusia tienen una ventaja política frente a Estados Unidos: sus mandatarios no enfrentan los mismos plazos electorales que Trump.

Según Pretelín, el presidente estadounidense llegó al encuentro afectado por los resultados electorales y con posibles dificultades para obtener respaldo del Congreso durante los últimos dos años de su administración.

Otro de los puntos que destacó el especialista fue la postura de los participantes frente a la Corte Penal Internacional (CPI).

Pretelín expresó preocupación por los planteamientos incluidos en la declaración de paz, particularmente aquellos relacionados con los límites de actuación de los jueces internacionales.

Recordó que Vladimir Putin enfrenta una orden de arresto de la CPI por presuntos crímenes de guerra y cuestionó la postura de Estados Unidos frente a los organismos internacionales.

También señaló que uno de los temas relevantes del encuentro fue la posibilidad de facilitar la comercialización internacional del petróleo ruso.

¿Qué dijo Fausto Pretelín sobre Claudia Sheinbaum en China?

Durante la entrevista, Fausto Pretelín destacó la participación de Claudia Sheinbaum en la cumbre y consideró positiva su decisión de viajar a China.

El internacionalista sostuvo que México necesita fortalecer sus relaciones exteriores y ampliar sus oportunidades comerciales.

Además, afirmó que la presencia de Sheinbaum representa un cambio frente a la visión de política exterior del sexenio anterior.

Pretelín también descartó que la visita de la presidenta mexicana a China necesariamente genere un conflicto con Donald Trump, quien participó en el mismo encuentro.

Finalmente, destacó que Sheinbaum anunció su intención de asistir al G20 en Florida durante diciembre, lo que, desde su perspectiva, permitiría mantener una mayor presencia de México en reuniones internacionales.