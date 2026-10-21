Inauguran Aula Digital Telcel Tolentino con apoyo del Tec de Monterrey y Tlalpan

Cuenta con computadoras, conectividad y herramientas de aprendizaje. Foto: Especial

La brecha digital no se cierra únicamente con acceso a internet, también se requieren computadoras, conocimiento y un lugar adecuado para aprender. Para acercar estos recursos a la comunidad, Telcel, el Tecnológico de Monterrey, a través del Distrito de Innovación Tlalpan y la Alcaldía Tlalpan inauguraron el Aula Digital Telcel Tolentino.

El espacio está equipado con computadoras, conectividad y herramientas de aprendizaje. Su objetivo es que niñas, niños, jóvenes, personas adultas y mayores puedan acercarse a la tecnología y desarrollar habilidades útiles para su educación, trabajo y vida cotidiana.

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“Desde el Tecnológico de Monterrey, entendemos nuestro papel en la Ciudad de México no solo desde la formación académica y la generación de conocimiento, sino también desde nuestra capacidad para vincularnos con el entorno y contribuir a responder a sus desafíos. A través del Distrito de Innovación Tlalpan, articulamos actores, capacidades y esfuerzos para impulsar iniciativas que conecten el conocimiento con las necesidades y oportunidades del territorio”. Maestra Paulina Campos Villaseñor, vicerrectora del Tecnológico de Monterrey en la Ciudad de México

La falta de conectividad, dispositivos y conocimientos puede limitar el acceso a las oportunidades educativas, laborales y sociales, incluso entre personas que ya han tenido contacto con la tecnología. El Aula Digital Telcel Tolentino busca atender esa necesidad mediante un espacio comunitario donde las personas puedan aprender, experimentar y utilizar la tecnología de manera práctica.

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Una alianza con impacto local

“La educación es el pasaporte fundamental para el desarrollo social, económico e individual. Acompañada por la tecnología, puede transformar el aprendizaje y preparar a las personas para un entorno digital. Esta alianza con el Tecnológico de Monterrey acerca ambos elementos a las comunidades que están cercanas al Aula Digital, que podrán aprovechar este espacio para fortalecer sus conocimientos y habilidades, transformar su entorno y convivir de manera sana. Hoy, damos el primero de muchos pasos encaminados a hacer un mundo mejor para todos”. Marcela Velasco, directora de Mercadotecnia Corporativa en Telcel y consejera del Tecnológico de Monterrey

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La puesta en marcha del Aula Digital Telcel Tolentino es resultado de la colaboración entre instituciones y aliados que suman capacidades y recursos para impulsar iniciativas con valor comunitario:

Telcel aporta financiamiento para fortalecer el Aula y acercar herramientas digitales a la población.

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El Tecnológico de Monterrey, a través del Distrito de Innovación Tlalpan, vincula conocimiento, innovación y comunidades al sur de la Ciudad de México.

La Alcaldía Tlalpan colabora en el desarrollo de una iniciativa orientada a las personas que habitan la zona.

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“Con el Tec de Monterrey, desde que llegamos al Gobierno, hace dos años, ha sido un trabajo de idea y de acción. De idea y de resultado, y este es un claro ejemplo. Hace unos meses, imaginábamos una biblioteca que se transformara por completo, hoy es una realidad”. Maestra Gabriela Osorio, alcaldesa de Tlalpan

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Tecnología para aprender y transformar

El Aula Digital Telcel Tolentino forma parte de las iniciativas del eje de Comunidades y Cultura del Distrito de Innovación Tlalpan. Desde la perspectiva del eje, el Aula Digital Telcel Tolentino refleja una visión de innovación que reconoce la importancia de los espacios públicos como lugares para aprender, convivir, participar y desarrollar nuevas capacidades.

Además de facilitar el acceso a herramientas tecnológicas, el espacio busca convertirse en un punto de encuentro donde la comunidad pueda aprender, convivir y desarrollar capacidades para aprovechar mejor las oportunidades del entorno digital.

Con este proyecto, Telcel, el Tecnológico de Monterrey a través del Distrito Tlalpan, y la Alcaldía Tlalpan fortalecen una alianza enfocada en generar innovación conectada con las personas y en la construcción de espacios que impulsan el aprendizaje, la convivencia y el desarrollo comunitario.

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