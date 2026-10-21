Morena y aliados aprueban la llamada “ley antimeme”; oposición advierte censura

La ley fue aprobada con 312 votos a favor. Foto: Cuartoscuro

La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 312 votos de Morena, Partido Verde y PT, reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, conocidas como ley antimeme, que incluyen penas de hasta cinco años de prisión por el uso de identidad gráfica de instituciones públicas para cometer ilícitos.

La reforma busca combatir la piratería y la falsificación, proteger la propiedad intelectual, actualizar la reparación del daño y armonizar la legislación mexicana con el T-MEC.

Sin embargo, el nuevo artículo 403 Bis generó diferencias entre Morena y la oposición por sus posibles efectos sobre la sátira política.

#ÚltimaHora | El Pleno de la #CámaraDeDiputados aprobó con 312 votos a favor el dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. pic.twitter.com/8ItMjtuOzh — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) October 21, 2026

¿Qué castiga la ley antimeme y cuántos años de cárcel contempla?

El artículo 403 Bis establece penas de uno a cinco años de prisión y multas de mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) para quienes utilicen, reproduzcan o imiten, a escala comercial, la identidad gráfica de instituciones públicas.

La sanción contempla el uso de documentos oficiales o dominios electrónicos para inducir al engaño con la intención de cometer un ilícito, a través de cualquier medio.

Además, la reforma sustituye el concepto de ánimo de lucro por el de escala comercial, con un umbral igual o superior a 20 mil pesos.

Morena niega prohibición de memes; oposición advierte riesgos

El presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno Rivera, aseguró que la reforma no busca prohibir memes, críticas al Gobierno ni sátiras políticas.

En contraste, el diputado de Movimiento Ciudadano, Gibrán Ramírez, cuestionó la amplitud de los conceptos legales y advirtió que su interpretación quedaría en manos de la Fiscalía.

El coordinador del PRI, Rubén Moreira, señaló que una caricatura o sátira podría derivar en sanciones penales.

Por su parte, César Israel Damián Retes, del PAN, acusó riesgos de censura y mencionó los contenidos de “La casa de los mañosos”.

Ley antimeme: otras sanciones por piratería y falsificación

Las reformas también establecen penas para distintos delitos relacionados con derechos de autor:

De 3 a 7 años de prisión : por vender libros de texto gratuitos de la SEP

: por vender libros de texto gratuitos de la SEP De 4 a 10 años : por producir, reproducir o comercializar a escala comercial copias de obras, libros, fonogramas o videogramas protegidos

: por producir, reproducir o comercializar a escala comercial copias de obras, libros, fonogramas o videogramas protegidos De 2 a 6 años : por vender copias de estas obras en calles o lugares públicos

: por vender copias de estas obras en calles o lugares públicos De 4 a 10 años : si dicha venta ocurre en establecimientos comerciales o por medios electrónicos

: si dicha venta ocurre en establecimientos comerciales o por medios electrónicos De 3 a 7 años: por fabricar, distribuir o vender dispositivos para descifrar señales de satélite

La reforma también contempla sanciones relacionadas con la grabación, transmisión o copia de obras cinematográficas protegidas.

¿Qué sigue con la ley antimeme en Diputados?

La reparación del daño no podrá ser inferior al 40% del precio de venta al público de cada producto. Además, la mayoría de los delitos contemplados se perseguirán de oficio por el Ministerio Público Federal.

Tras su aprobación en lo general, la discusión pasó a lo particular, con 177 reservas y 88 oradores registrados para intervenir en tribuna.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.