Descuentos de hasta 40%: consumidores aprovechan las primeras ofertas del Buen Fin

Buen Fin 2026. Foto: Cuartoscuro

Comenzó El Buen Fin 2026. Del 13 al 17 de noviembre, más de 200 mil comercios ofrecerán descuentos en distintos productos y servicios. Para esta edición se estiman ventas superiores a 235 mil millones de pesos, un crecimiento de 7.3% respecto al año anterior.

Algunas personas consumidoras ya comenzaron a aprovechar las promociones. Marisol encontró una plancha con un descuento que calificó como atractivo.

“Sí hay ofertas, del porcentaje 30%, 40”, contó. Explicó que compró una plancha que pasó de costar más de dos mil pesos a poco más de mil.

Jazmín, por su parte, planea comprar una pantalla, pero antes comparará precios y ajustará su presupuesto.

“Vamos cazando las ofertas y vamos juntando para hacer una buena compra y comparar precios principalmente”, J azmín, consumidora

El Buen Fin 2026: novedades y expectativas de venta

Una de las novedades de esta edición es la aplicación de El Buen Fin, que permitirá consultar y comparar precios. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó que también ayudará a identificar productos hechos en México.

El funcionario señaló que comprar artículos nacionales representa apoyar los empleos de quienes trabajan en el país, sus familias y sus comunidades.

“Nos va a permitir ubicar qué se hace en México, eso es lo primero… lo que está hecho en México significa empleos en México puede ser el empleo nuestro o de nuestra familia, el empleo de nuestra comunidad, hay una relación de dónde se hace y dónde está el empleo”, Marcelo Ebrard, secretario de Economía

Por su parte, Manuel Cardona, director de Relaciones con Gobierno de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), recomendó utilizar herramientas de inteligencia artificial para buscar productos y encontrar ofertas disponibles.

Profeco desplegará módulos de atención

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) también ofrece información para comparar precios. Su titular, Iván Escalante, informó que se revisaron 490 productos de alto consumo en 400 puntos de venta.

Además, durante El Buen Fin se desplegarán mil 300 personas servidoras públicas, con 169 módulos de atención y cobertura en 394 centros comerciales del país.

Antes de comprar, la recomendación es hacer un presupuesto, comparar precios y revisar que los descuentos sean reales. Evita endeudarte o dejarte llevar por promociones que no representen un ahorro.

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