Sheinbaum viaja a China con una apuesta: atraer inversiones sin comprometer el T-MEC

Sheinbaum viajará a China en busca de inversiones. Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum viaja este domingo 15 de noviembre a China con el objetivo de atraer inversiones y establecer acuerdos de cooperación tecnológica. Sin embargo, el Gobierno mexicano ha marcado un límite en su relación con Pekín: no negociará un tratado de libre comercio con el país asiático.

Durante su participación en la cumbre APEC 2026, la mandataria sostendrá una reunión bilateral con el presidente Xi Jinping, en la que abordará proyectos relacionados con hospitales inteligentes, energías renovables, desarrollo científico y medio ambiente.

La visita se realizará en Shenzhen, una de las principales ciudades tecnológicas de China, donde Sheinbaum también presentará el Plan México ante empresarios de las 21 economías que integran el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Viajamos hacia Shenzhen para representar a México en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) China 2026; la agenda de actividades incluye reunión con empresarios de países miembros.



Además, participaré en la conferencia de prensa matutina para informar avances de… pic.twitter.com/F9UqRLjFlb — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 15, 2026

El encuentro ocurre mientras México busca fortalecer su producción industrial, reducir importaciones y mantener su integración comercial con Estados Unidos y Canadá mediante el T-MEC.

¿Qué busca México de China durante la visita de Sheinbaum?

La presidenta explicó que su reunión con Xi Jinping estará enfocada en proyectos de cooperación que permitan incorporar tecnología china en diferentes sectores de la economía mexicana.

Uno de los principales intereses del Gobierno federal son los hospitales inteligentes, que utilizan herramientas tecnológicas para mejorar procesos de atención médica y administración hospitalaria.

Sheinbaum señaló que México busca conocer estos modelos y explorar su incorporación al sistema nacional de salud.

Otro tema será la energía solar, particularmente la tecnología utilizada en paneles fotovoltaicos y plantas de generación eléctrica.

La mandataria reconoció la importancia de la industria china en la fabricación de estos equipos y señaló que México busca ampliar la cooperación para desarrollar proyectos de energías renovables.

La agenda bilateral también incluye:

Economía circular: proyectos para aprovechar materiales y reducir residuos

proyectos para aprovechar materiales y reducir residuos Transformación de basura: intercambio de tecnología para el tratamiento de desechos

intercambio de tecnología para el tratamiento de desechos Desarrollo científico: cooperación en investigación e innovación

cooperación en investigación e innovación Inversiones industriales: participación de empresas extranjeras en proyectos productivos mexicanos

En estas conversaciones participarán integrantes del gabinete federal relacionados con medio ambiente, ciencia, tecnología y economía.

Sheinbaum descarta un tratado de libre comercio con China

Aunque México busca inversiones y cooperación tecnológica, Sheinbaum descartó que su Gobierno tenga previsto negociar un tratado de libre comercio con China.

Durante su conferencia matutina del 12 de noviembre, explicó que ambos países mantienen una relación comercial que permite desarrollar proyectos conjuntos sin necesidad de establecer un acuerdo de esa naturaleza.

“Con China no tenemos Tratado de Libre Comercio, ni vamos hacia allá, pero sí hay una relación comercial muy muy importante con China. Ya se quedará el secretario de Economía hablando de estos temas con China.”

La presidenta también recordó que México mantiene un tratado comercial con Estados Unidos y Canadá.

El planteamiento forma parte del Plan México, cuya estrategia busca incrementar la fabricación de productos nacionales y reducir la dependencia de mercancías importadas.

La mandataria resumió ese objetivo al señalar que el país necesita producir más dentro de su territorio y disminuir sus compras al exterior.

En ese contexto, el Gobierno mexicano busca que las inversiones extranjeras contribuyan al desarrollo industrial y a la generación de valor agregado en México.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, permanecerá en China para continuar las conversaciones sobre los asuntos comerciales entre ambos países.

Aranceles y T-MEC: el contexto comercial de la visita

La reunión entre Sheinbaum y Xi Jinping se realizará después de que México incrementó los aranceles a determinados productos provenientes de países con los que no mantiene tratados de libre comercio.

La presidenta explicó que las modificaciones, aprobadas en diciembre de 2025, tienen como propósito incentivar la inversión y fortalecer la producción nacional.

China se encuentra entre los países alcanzados por estas medidas, aunque los cambios no fueron dirigidos exclusivamente a sus mercancías.

La estrategia plantea una diferencia entre importar productos terminados y promover inversiones que permitan fabricar mercancías dentro de México.

Al mismo tiempo, el Gobierno mexicano busca preservar su relación comercial con Estados Unidos y Canadá, sus socios en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Durante la conferencia del 12 de noviembre, Sheinbaum señaló que la participación mexicana en APEC forma parte de las relaciones internacionales que mantiene el país.

La mandataria recordó que el foro también incluye a Estados Unidos, China y Rusia, entre otras economías.

Respecto a un posible encuentro con el presidente estadounidense, Donald Trump, explicó que no tenía programada una reunión bilateral durante la visita a China.

Sheinbaum presentará Plan México ante más de mil empresarios

Además de su encuentro con Xi Jinping, la presidenta participará como oradora principal ante el Consejo Asesor de Negocios de APEC, integrado por más de mil empresarios de las economías participantes, según informó la Secretaría de Economía.

Durante su intervención, expondrá las características del Plan México, los objetivos de desarrollo económico y las oportunidades de inversión que ofrece el país.

Sheinbaum explicó que buscará presentar los proyectos productivos y las condiciones para que empresas internacionales participen mediante inversiones en territorio mexicano.

También sostendrá encuentros bilaterales con representantes de Canadá, Australia y Vietnam.

La agenda oficial contempla actividades del 17 al 19 de noviembre, mientras que la reunión de líderes económicos de APEC se celebrará los días 18 y 19.

La mandataria tiene previsto regresar a México el viernes 20 de noviembre.

México será sede de APEC en 2028

La participación de Sheinbaum también servirá como preparación para la presidencia mexicana del foro en 2028, año en el que el país organizará la reunión de líderes económicos.

Marcelo Ebrard informó que México fue elegido por unanimidad para asumir esa responsabilidad.

APEC está integrado por 21 economías, entre ellas China, Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, Corea del Sur y México.

De acuerdo con información del organismo, sus integrantes representan alrededor de 61.6% del producto interno bruto mundial.

El encuentro de este año tendrá como tema central la construcción de una comunidad del Asia-Pacífico que permita fortalecer la cooperación y el desarrollo económico.

Durante su estancia en Shenzhen, Sheinbaum buscará establecer mecanismos de colaboración con China y atraer capital internacional, mientras mantiene la decisión de no negociar un tratado de libre comercio con Pekín.

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