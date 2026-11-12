Buen Fin 2026 arranca a medianoche: 7 cosas que debes revisar antes de pagar

Buen Fin 2026 será del 13 al 17 de noviembre. Foto: Cuartoscuro

El Buen Fin 2026 comenzará el primer minuto del viernes 13 de noviembre y con ello el desfile de ofertas para los compradores. Por ello, antes de pagar, Uno TV te dice qué revisar para evitar complicaciones futuras.

7 cosas que debes revisar antes de pagar durante el Buen Fin

1. Elaborar un presupuesto

Antes de comenzar a comprar, expertos han recomendado tener un presupuesto establecido destinado para gastar durante el Buen Fin 2026 y de esa manera no caer en deudas que se arrastren por más tiempo.

2. Compara precios

Uno de los puntos importantes para hacer una compra que no afecte el bolsillo es comparar precios. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) lanzó una herramienta que permite conocer y comparar los costos de varios artículos en diferentes establecimientos y marcas.

3. Revisar el historial de precios

Además de comparar precios de los productos, puede resultar útil que se cheque el historial de precios que tiene la Profeco.

4. Enlista productos necesarios

Además de comparar precios, la recomendación es, también, priorizar artículos necesarios sobre aquellos que no son indispensables.

5. Analizar los meses sin intereses

Aunque los meses sin intereses son un método de pago atractivo para muchos, es importante que se analice antes de optar por ellos.

Expertos explican que si, por ejemplo, se opta por pagar a 24 meses, es recomendable revisar que la vida útil del artículo sea mayor a esos dos años. Es decir, que lo que se paga duré más que el tiempo que se invertirá en pagar.

6. Establecer límites

Para no salir “raspado” durante el Buen Fin 2026, también se recomienda que se establezca, además de un presupuesto general, un límite de gasto por cada producto que se tenga pensado comprar durante el tiempo que duran las ofertas.

7. Consultar garantías y políticas de devolución

Revisar las garantías, así como las políticas de devolución, son medidas clave para evitar problemas más tarde en caso de que el producto tenga algún tipo de defecto.

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