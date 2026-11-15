Manifestantes piden a EE. UU. y China un tratado para frenar la carrera por la IA

Inteligencia artificial. Foto: Reuters

Alrededor de 150 personas exigieron un tratado entre Estados Unidos y China para frenar la carrera por la inteligencia artificial (IA) de cara a la Cumbre de APEC.

El movimiento “Stop The IA Race” realizó su cuarta manifestación, con concentraciones simultáneas en 20 países, incluidos París, Montreal y Berlín.

Frente a la sede de Open IA en San Francisco, estos activistas exigieron que Estados Unidos y China realicen un acuerdo para frenar la carrera por la IA en plena preocupación por dicha tecnología.

“Frenen por completo, bajen el ritmo, no queremos una carrera por la IA” y “¡No queremos una guerra de robots!”, coreaban los participantes antes de marchar al son de una banda musical.

“Quiero que mi sobrina Sophia tenga un futuro”, dijo Michael Trazzi, fundador del movimiento.

Zack M. Davis, un exingeniero de software, dijo a la AFP que solo un tratado internacional puede evitar que el mundo “se precipite hacia la nada”.

“La tecnología actual es realmente extraordinaria, pero eso no significa que el peligro no sea real”, declaró mientras mostraba un cartel generado por IA donde atletas humanoides que representaban a ChatGPT (OpenAI), a Claude (Anthropic) y a Gemini (Google) renunciaban a competir.

La carrera por la inteligencia artificial

Donald Trump y Xi Jinping se reunirán el jueves 19 de noviembre en la Cumbre de la APEC en Shenzhen, un encuentro entre 21 países con economías en la Cuenca Asia Pacífico, quienes representan el 60% del Producto Interno Bruto (PIB) global.

El encuentro, que incluye a Rusia, se realizará, se discutirá la reducción de armas nucleares y la guerra en Oriente Medio. El conflicto en Ucrania quedará fuera de la agenda conjunta.

Aunque por primera vez se reunirán los mandatarios de las tres principales potencias nucleares en una misma mesa, analistas advirtieron la baja probabilidad de que se produzcan acuerdos concretos.

La probabilidad es más baja en cuanto a la IA, considerando la guerra económica entre Estados Unidos y China donde el desarrollo de esta tecnología ha tomado un papel fundamental.

Actualmente, Washington impide a Nvidia vender a China sus chips especializados para la inteligencia artificial. Actualmente, el CEO de la empresa, Jensen Huang, es investigado por un presunto romance con una mujer señalada de ser espía china.

En septiembre, funcionarios de Estados Unidos y China analizaron la creación de un canal de comunicación para abordar las preocupaciones sobre la inteligencia artificial.

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