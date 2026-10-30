Nuevos audios revelan molestia de Grecia Quiroz por investigaciones y detención de escoltas

Nuevas grabaciones a las que Uno TV tuvo acceso muestran el malestar del entorno de Grecia Quiroz por las investigaciones y detenciones relacionadas con el asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, Michoacán.

En los audios, fechados a mediados de noviembre de 2025, participan Octavio Quiroz, hermano de Grecia; un abogado y el hermano de uno de los siete policías municipales detenidos. Las conversaciones se conocen después de que se difundieran grabaciones que apuntan a una presunta participación de Grecia Quiroz en el financiamiento de la defensa legal de los exescoltas de Manzo.

Hermano de Grecia Quiroz cuestiona investigación por el caso Manzo

En una de las conversaciones, Octavio Quiroz aseguró que su hermana había mantenido comunicación con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para conocer los avances de las indagatorias.

Según su versión, Grecia consideraba que el caso tenía un trasfondo político y mediático, y no únicamente jurídico. También pidió que no se responsabilizara a personas inocentes.

Mi hermana no deja de poner el dedo en el renglón de eso, de que esto no es un tema legal, no es un tema jurídico, que es un tema político, que es un tema mediático.

En otro fragmento, el hermano de Grecia sostuvo que García Harfuch también estaba inconforme con la línea de investigación de la Fiscalía de Michoacán. Según dijo, no existían indicios contra las personas señaladas.

Octavio Quiroz también defendió a los policías detenidos y aseguró que los abogados contaban con elementos para respaldar su defensa. Afirmó que los representantes legales intentaron intervenir cuando se giraron las órdenes de aprehensión, pero fueron retirados del lugar.

Gobierno de Michoacán sostiene que hubo participación del círculo cercano

A unos días del primer aniversario luctuoso de Carlos Manzo, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, reiteró que las investigaciones apuntan a la participación de personas cercanas al exalcalde y a la infiltración del crimen organizado en su entorno.

En los datos concretos, transparentes de la investigación, el círculo cercano formó parte del atentado contra el presidente municipal.

El caso continúa bajo investigación y las grabaciones revelan versiones y posturas de personas relacionadas con los detenidos. Las autoridades mantienen sus indagatorias para esclarecer el asesinato y determinar las responsabilidades correspondientes.

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