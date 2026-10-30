Jornada violenta en Matamoros deja 5 muertos y varios heridos

Jornada de violencia en Matamoros. Foto ilustrativa: Cuartoscuro

Una jornada de violencia en Matamoros, Tamaulipas, dejó al menos cinco personas muertas y varios lesionados este jueves. Entre las víctimas se encuentran cuatro ocupantes de un automóvil que chocó contra un autobús incendiado durante los bloqueos registrados en la región.

El accidente ocurrió en la autopista Matamoros-Reynosa, a la altura del ejido Soliseño. El saldo incluye a tres mujeres y un hombre fallecidos, además de un menor de edad gravemente lesionado, de acuerdo con los reportes preliminares.

Jornada violenta en Matamoros: cuatro muertos tras choque en autopista

Las cuatro víctimas viajaban en un automóvil que se impactó contra un autobús que había sido incendiado durante las afectaciones a las carreteras. En el lugar fue localizada una credencial de elector a nombre de Priscila Sarahí López González, con domicilio en Juárez, Nuevo León. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación de que el documento corresponda a alguna de las personas fallecidas.

Este accidente se suma a los hechos violentos que comenzaron alrededor de las 11:00 horas, después de un operativo federal que derivó en la detención de Axel Alfredo “N”, alias “Axel”, señalado por autoridades como presunto segundo al mando de una estructura criminal que opera en Tamaulipas.

Bloqueos e incendios de vehículos afectan carreteras de Tamaulipas

Tras la detención, se reportaron bloqueos en distintos puntos de Matamoros, donde fueron atravesados vehículos de carga y transporte. También se registraron incendios de unidades y la dispersión de artefactos ponchallantas. Los hechos se extendieron hacia Río Bravo y Valle Hermoso. Además, la carretera Victoria-Matamoros y la autopista hacia Reynosa presentaron afectaciones a la circulación.

La violencia también dejó otras víctimas. Previamente, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas confirmó la muerte de una menor y dos personas lesionadas durante los acontecimientos. Entre los heridos se encuentra Gustavo Acuña, coordinador de Protección Civil de Matamoros, quien resultó lesionado mientras atendía el incendio de una camioneta.

Autoridades piden evitar traslados en Matamoros

Con el accidente del ejido Soliseño, el saldo preliminar asciende a cinco personas fallecidas: la menor reportada inicialmente y los cuatro ocupantes del automóvil. Esta cifra todavía deberá ser conciliada y confirmada por las autoridades para establecer si las víctimas corresponden a hechos distintos.

Mientras continúan los bloqueos y las afectaciones, las autoridades mantienen el llamado a evitar traslados innecesarios, no acercarse a las zonas de riesgo y consultar únicamente información oficial.

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