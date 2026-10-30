¿Cuál fue el legado de Cuauhtémoc Cárdenas para la democracia en México?

Con la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas se cierra una etapa de la política mexicana: la de una izquierda que desafió al partido hegemónico y abrió paso a la competencia democrática.



No fue solo heredero de un apellido… fue el protagonista de la ruptura que cimbró al PRI. En 1988, tras el fraude y la caída del sistema, encauzó la protesta por la vía pacífica. Fundó el PRD y en 1997 fue el primer jefe de gobierno electo del Distrito Federal.



Su legado obliga a mirar con rigor a quienes hoy se proclaman sus herederos. La izquierda democrática no se define por sus siglas… se mide por su disposición a aceptar límites, reconocer al adversario y someterse al escrutinio. La militarización de la seguridad y el debilitamiento de los contrapesos no son continuidad del cardenismo… son su contradicción.



Quienes hoy lo despiden gobiernan desde los espacios que él ayudó a abrir, pero el homenaje pierde sustancia cuando la pluralidad se trata como obstáculo y la crítica como deslealtad. Su trayectoria no es patrimonio de nadie.



Cuauhtémoc Cárdenas no necesitó la banda presidencial para entrar a la historia. Honrarlo exige respetar el derecho a disentir y los límites del poder. No se honra a quien abrió las puertas a la democracia cerrándolas con llave.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.