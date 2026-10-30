¿Cuál fue el legado de Cuauhtémoc Cárdenas para la democracia en México?
El fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas marca el fin de una era en la política mexicana caracterizada por la apertura democrática y el desafío al sistema de partido único.
Con la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas se cierra una etapa de la política mexicana: la de una izquierda que desafió al partido hegemónico y abrió paso a la competencia democrática.
No fue solo heredero de un apellido… fue el protagonista de la ruptura que cimbró al PRI. En 1988, tras el fraude y la caída del sistema, encauzó la protesta por la vía pacífica. Fundó el PRD y en 1997 fue el primer jefe de gobierno electo del Distrito Federal.
Su legado obliga a mirar con rigor a quienes hoy se proclaman sus herederos. La izquierda democrática no se define por sus siglas… se mide por su disposición a aceptar límites, reconocer al adversario y someterse al escrutinio. La militarización de la seguridad y el debilitamiento de los contrapesos no son continuidad del cardenismo… son su contradicción.
Quienes hoy lo despiden gobiernan desde los espacios que él ayudó a abrir, pero el homenaje pierde sustancia cuando la pluralidad se trata como obstáculo y la crítica como deslealtad. Su trayectoria no es patrimonio de nadie.
Cuauhtémoc Cárdenas no necesitó la banda presidencial para entrar a la historia. Honrarlo exige respetar el derecho a disentir y los límites del poder. No se honra a quien abrió las puertas a la democracia cerrándolas con llave.
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