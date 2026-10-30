Adolescentes formaban parte de la red de sicarios del “Cromo”, detenido en Jalisco

Policía en Oaxaca. Foto: Uno TV

El “Cromo”, presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) detenido el pasado 14 de octubre en Jalisco, tenía una estructura de sicarios en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, en la que participaban jóvenes que habrían comenzado sus actividades delictivas desde los 14 años.

El fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, informó que, tras diversos cateos en Juchitán, la dependencia detuvo a 15 personas relacionadas con esta estructura criminal. Entre los arrestados destacan presuntos jefes de sicarios y colaboradores de El Cromo.

“El 22”, presunto jefe de sicarios, habría participado en más de 30 homicidios

Uno de los detenidos es un joven identificado como “El 22”, de 18 años, a quien las autoridades señalan como presunto jefe de sicarios del Cromo. De acuerdo con información proporcionada por otras personas detenidas, habría participado en más de 30 homicidios en la región.

El fiscal explicó que “El 22” llevaba aproximadamente cuatro años trabajando con la estructura criminal, según las declaraciones del Fiscal de Oaxaca.

El caso de “El 22”, era un jefe de sicarios de El Cromo y por información que tenemos de otras personas que fueron detenidas, nos refieren que al menos participó en más de 30 homicidios. Es un chico de 18 años que tenía trabajando ya con la estructura de El Cromo, más, según ellos mismos, cuatro años

El funcionario precisó que la cifra de homicidios todavía forma parte de las líneas de investigación. Por ahora, las autoridades trabajan para identificar los casos en los que presuntamente habría participado.

También detuvieron a El Ácido, de 19 años

Durante los operativos en Juchitán, los agentes también detuvieron a El Ácido, de 19 años, quien presuntamente llevaba alrededor de cinco años involucrado en actividades delictivas relacionadas con El “Cromo”.

Las detenciones forman parte de las investigaciones que se desarrollan en Oaxaca tras la captura de Iván Sánchez, alias “El Cromo“, señalado como presunto brazo armado del CJNG en el Istmo de Tehuantepec.

La Fiscalía estatal continúa con las indagatorias para establecer la participación de los detenidos en distintos hechos violentos y determinar el alcance de la estructura criminal en la región.

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