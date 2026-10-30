El amor a México nos unió: “Jefe” Diego despide a Cárdenas

Diego Fernández de Ceballos expresó su pesar por la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas, ocurrida el 28 de octubre de 2026. En un breve mensaje, el político recordó la amistad que mantuvo durante años con Cárdenas, pese a las diferencias ideológicas que los enfrentaron.

Durante una breve conversación con José Cárdenas, Fernández de Ceballos, conocido como el “Jefe” Diego, destacó que ambos estuvieron en distintas trincheras políticas, pero encontraron en su relación personal un punto de encuentro.

En su mensaje, Diego Fernández de Ceballos habló sobre la relación que construyó con Cuauhtémoc Cárdenas a lo largo de los años.

“Solamente te expresaré hoy mi pesar por la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas”, declaró Fernández de Ceballos.

Después, compartió unas palabras sobre el vínculo que mantuvieron:

“Nuestras trincheras políticas nos enfrentaron, pero el amor a México nos hizo ser buenos amigos por muchos años”.

El mensaje terminó con una despedida: “Que descanse en paz Cuauhtémoc Cárdenas”.