De Goyo Cárdenas al Monstruo de Atizapán: los asesinos seriales más conocidos de México

La mataviejitas y el “Caníbal de la Guerrero”. Foto: Cuartoscuro

La historia de México guarda episodios y personajes que sacudieron a la población con varios crímenes que sembraron, en su momento, miedo y conmoción por la brutalidad de los delitos, convirtiéndose en los asesinos seriales más recordados en nuestro país.

Uno TV te da una lista de los casos de asesinos seriales que han marcado a México.

Los asesinos seriales más recordados en México

Gregorio Cárdenas Hernández – “Goyo” Cárdenas

En 1942, el nombre de Gregorio Cárdenas Hernández, mejor conocido como “Goyo” Cárdenas, acaparó la mirada pública: había asesinado a cuatro mujeres a la que enterró, maniatadas, en el jardín de su casa.

Estudiante de Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), “Goyo” Cárdenas, fue llamado el “Estrangulador de Tacuba” por la manera en la que terminaba con la vida de sus víctimas.

Cárdenas, quien además contaba con la prestigiosa beca de Petróleos Mexicanos (Pemex), mató a 4 mujeres. La última era su novia: Graciela Arias.

“Goyo” Cárdenas ingresó a Lecumberri tras ser detenido.

Juana Barraza Samperio – La “Mataviejitas”

Nombrada como la “Mataviejitas” por elegir como víctimas a mujeres de la tercera edad, Juana Barraza Samperio sembró el terror en los 2000 con el homicidio de, al menos, 16 mujeres. Aunque, reportes señalan que el total de víctimas pudieron ser hasta 40.

Además de los homicidios de mujeres mayores, la “Mataviejitas” también fue señalada de 11 robos calificados.

Por años, Barraza Samperio operó en completa impunidad y ante la interrogante de las autoridades sobre si se trataba de un hombre o una mujer la persona responsable de los homicidios.

Fue en enero de 2006 cuando Juana fue detenida por autoridades.

Según confesó a las autoridades, sus crimines eran motivados por odio hacia adultas mayores por el trato que, dijo, había recibido de su madre.

Sobre asesinos seriales de la Ciudad de México.

El 25 de enero del 2006 Juana Barraza Samperio es detenida por un par de policías tras abandonar la casa de Ana María de los Reyes Alfaro, su última víctima. Fue sorprendida en la escena del crimen por un inquilino que vivía con la… pic.twitter.com/jc0csu5rUi — Tlatoani_Cuauhtemoc (@Cuauhtemoc_1521) July 27, 2023

Juana Barraza Samperio era una luchadora conocida como la “Dama del Silencio”. La condenaron a más de 700 años de prisión.

CUANDO ENTREVISTAS A UNA ASESINA SERIAL SIN SABERLO…

La historia de Juana Barraza, “La Mataviejitas”

♦️Juana Barraza Samperio, nacida en 1957 en Hidalgo, México, es una de las asesinas en serie más conocidas del país. Apodada “La Mataviejitas” y “La Dama del Silencio”, fue… pic.twitter.com/IvjcivVe9P — Tlatoani_Cuauhtemoc (@Cuauhtemoc_1521) May 28, 2025

César Armando Librado Legorreta – El “Coqueto”

Chófer de microbús, César Armando Librado Legorreta asesinó a seis mujeres entre julio de 2011 y enero de 2012. De acuerdo con reportes, el llamado “Coqueto”, atacaba sexualmente a sus víctimas y luego, tras asesinarlas, tiraba los cuerpos en terrenos baldíos.

Se estima que el “Coqueto” violó sexualmente a ocho mujeres en total. A quienes, además, les robaba sus pertenencias, mismas que regalaba a su esposa.

Operaba en la zona de en la ruta de Valle Dorado, en Tlalnepantla, Estado de México, hasta el Metro Chapultepec.

El “Coqueto” fue sentenciado a 240 años de prisión.

César Armando Librado Legorreta

1981 –

Tenango del Valle, México

Alias: El Coqueto

Asesino, violador en serie

Actividad: 2011 – 2012

Víctimas: 6

Cargos criminales: 8 Violacones, 6 homicidios

Condena: 240 años de prisión

Estado: En Prisión. pic.twitter.com/w3ihvChRms — Perfil Criminal Podcast (@PerfilPodcast) September 14, 2020

José Luis Calva Zepeda – El “Caníbal de la Guerrero”

En 2007, la desaparición de Alejandra Galeana alertó a las autoridades y pusieron en la mira a José Luis Calva Zepeda, su pareja sentimental.

Como parte de las indagatorias, autoridades acudieron al domicilio de Calva Zepeda en un edificio de Eje 1 Norte, Mosqueta, colonia Guerrero. Al interior se encontraron restos de cuerpos humanos cocinados y que servían de comida para el asesino serial.

Autoridades concluyeron que José Luis Calva Cepeda asesinó y descuartizó a tres mujeres. Los restos se los comió.

El “Caníbal de la Guerrero” se suicidó en su celda.

Raúl Osiel Marroquín Reyes – El “Sádico”

Entre 2005 y 2006, se escribió la historia de otro asesino serial en México, el de Raúl Osiel Marroquín Reyes, el “Sádico”. El homicida operaba en zona rosa en la Ciudad de México, ahí captaba hombres homosexuales a quienes torturaba y, posteriormente, asesinaba luego de invitarlos a lugares más íntimos.

Se sabe que el “Sádico” habría matado, al menos, a cuatro hombres. Marroquín Reyes dejó los cuerpos en vía pública al interior de bolsas de plástico o en maletas de viaje.

Juan Carlos Hernández Bejar y Patricia Martínez Bernal – Los “Monstruos de Ecatepec”

La era de los “Monstruos” habría comenzado con Juan Carlos Hernández Bejar y Patricia Martínez Bernal, los “Monstruos de Ecatepec”, detenidos el 4 de octubre de 2018 cuando transportaban, una carriola, restos humanos, en calles de la colonia Jardines de Morelos, Ecatepec, Estado de México.

Autoridades los señalaron por secuestro, asesinato y mutilación a mujeres. Se especula que asesinaron al menos a siete mujeres.

Tras su detención, Juan Carlos declaró que prefería a sus perros que a las mujeres. La declaración se filtró en redes sociales.

El Monstruo de Ecatepec dijo que de salir libre “seguiría matando a mujeres” y que prefirió que sus perros se alimentaran de la carne de sus víctimas. pic.twitter.com/M0Km1bhusZ — Héctor Jiménez Landín (@JimenezLandin) October 10, 2018

Los “Monstruos de Ecatepec” acumulan siete condenas y 287 años de prisión por vender a una bebé, hija de una de sus víctimas, a una pareja; y el homicidio de mujeres.

Andrés Filomeno Mendoza Celis – El “Monstruo de Atizapán”

Detenido el 18 de mayo de 2023, por su probable participación en el feminicidio de una mujer de 34 años en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, el caso de Andrés Mendonza, el “Monstruo de Atizapán”, conmocionó a la población.

En su casa se identificaron diversos restos óseos, credenciales de elector, ropa, calzado y bolsas de mujer.

Reportes señalan que se alimentaba de partes de cuerpos de mujeres.

Murió el 29 de octubre de 2026.

Óscar García Guzmán – El “Monstruo de Toluca”

A la lista de asesinos seriales en México se sumó, en 2019, Óscar García Guzmán, el “Monstruo de Toluca”.

Autoridades lo señalaron como responsable de cuatro feminicidios, un homicidio en contra de un hombre, desaparición de personas, una violación.

El “Monstruo de Toluca” sumó 335 años de prisión.

Jorge Humberto Martínez – El “Matanovias”

Detenido en Guatemala, Jorge Humberto Martínez, alias el “Matanovias”, fue acusado por el homicidio de dos de sus parejas sentimentales, en 2014 y 2016. De acuerdo con autoridades, asfixió a sus víctimas y luego y trató de que los crímenes pasaran por “muertes por inhalación de gas al abrir las llaves de la estufa”.

Al “Matanovias” se le acusa, también de haber agredido a sus parejas sentimentales a golpes e infligirles heridas con armas punzocortantes.

Tras su captura en octubre de 2017, fue trasladado a la CDMX.

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