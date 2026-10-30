Cuauhtémoc Cárdenas recibirá homenaje de cuerpo presente en Bellas Artes

Homenaje de cuerpo presente a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano

El Palacio de Bellas Artes abrirá sus puertas este viernes 30 de octubre de 2026 para rendir un homenaje de cuerpo presente a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, La ceremonia está programada para las 12:30 horas, en el vestíbulo del recinto cultural, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

La convocatoria busca recordar la trayectoria del ingeniero y sus aportaciones a la vida política nacional.

Homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas en Bellas Artes: horario y lugar

El INBAL, junto con la Secretaría de Cultura y el Gobierno de México, difundió una invitación para el homenaje de cuerpo presente al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

De acuerdo con la información publicada en redes sociales, estos son los detalles de la ceremonia:

Fecha: viernes 30 de octubre de 2026.

Hora: a partir de las 12:30 horas.

Lugar: vestíbulo del Palacio de Bellas Artes.

Dirección: avenida Juárez y Eje Central Lázaro Cárdenas, Centro Histórico de la Ciudad de México.

El Palacio de Bellas Artes abrirá sus puertas para rendir homenaje al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, figura fundamental de la vida política nacional e impulsor de la apertura democrática en México.



Un espacio para recordar su historia, reconocer sus aportaciones y… pic.twitter.com/w4D0yNrH6g — Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (@bellasartesinba) October 30, 2026

¿Qué destacó el INBAL sobre Cuauhtémoc Cárdenas?

En el mensaje que acompaña la convocatoria, el instituto describe a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano como una figura fundamental de la vida política nacional y un impulsor de la apertura democrática en México.

La publicación también destaca que el homenaje permitirá recordar la huella que dejó en el país y reconocer sus contribuciones.

El acto tendrá lugar en uno de los recintos culturales más conocidos de la capital mexicana, donde se realizará la ceremonia anunciada por las autoridades culturales.

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