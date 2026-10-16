 ¿Por qué los trabajadores del IMSS rechazaron el aumento salarial de 2.9%?

Los trabajadores del IMSS dijeron no. En voto directo y secreto, rechazaron el aumento salarial directo de 2.9% y exigieron 10%. También piden eliminar la “ley mordaza”, que les prohíbe hablar del estado de los hospitales, y que se vaya su líder, Rafael Olivos, diputado de Morena, por “vendido”.



Zoé Robledo prometió una mesa y mejoras “en el marco de lo posible”. Sheinbaum pidió una contrapropuesta “dentro de lo posible”. La cifra sigue en blanco.



El salario se negocia en una semana… el desabasto de medicinas lleva siete años.



La industria farmacéutica acusa a Zoé Robledo de frenar las compras en Birmex para recuperar el control de los contratos. Los farmacéuticos dicen que el IMSS descartó ofertas hasta 40% más baratas. En cambio, Robledo culpa a los proveedores.



El fondo no es el incremento al salario… es quién controla las compras de medicamentos.



El salario tiene mesa; el desabasto, no. Y mientras el poder se disputa los contratos, los pacientes pagan la factura.

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