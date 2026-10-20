Guarderías subrogadas del IMSS en Edomex alertan por riesgo de cierre; miles de niños quedarían desatendidos

Foto: Especial

La operación de guarderías subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el Estado de México enfrenta una situación crítica. En los últimos tres años, cinco de estos centros cerraron sus puertas en Toluca, Lerma, Atizapán de Zaragoza e Ixtlahuaca, dejando sin servicio a más de 200 niños.

Representantes del sector atribuyen esta problemática a la falta de actualización de las cuotas que reciben por parte del instituto.

“Se ha negado a aumentar los costos laborales de 2018 a la fecha; únicamente ha aumentado los que tienen que ver con la inflación; y si tomamos en cuenta que los salarios mínimos pasaron de 88 pesos en 2018 a 315, es un incremento de 257 %, y el 70 % de nuestros costos está representado por los costos laborales” Elías Dájer / presidente del Grupo Nacional de Trabajo de Guarderías

Además, la preocupación crece porque las negociaciones para la renovación de contratos no registran avance. De mantenerse esta situación, entre 4 mil y 6 mil menores mexiquenses podrían verse afectados a partir de enero de 2027.

“Pueden afectar a muchas mamás, quienes realmente las ocupan, porque es un servicio que casi es una obligación que deben tener para que ellas tengan dónde dejar a sus pequeños y poder trabajar” Patricia González / madre de familia

Actualmente, el IMSS paga alrededor de 6 mil 222 pesos mensuales por cada menor atendido y la propuesta para los nuevos contratos contempla un ajuste a 6 mil 300 pesos. Sin embargo, los prestadores del servicio sostienen que esa cantidad no cubre los costos reales de operación.

“Solo en comida y pago de las maestras, estamos hablando de entre 5 mil 500 y 6 mil pesos, y si tomamos en cuenta que hay gastos fijos, desde la renta, pago de electricidad y todo lo que tiene que ver con certificaciones y capacitaciones, no alcanza ni remotamente con lo que el IMSS pretende pagar” Elías Dájer / presidente del Grupo Nacional de Trabajo de Guarderías

Pero la advertencia no se limita al Estado de México. A nivel nacional, los operadores de guarderías señalan que más de 100 mil menores podrían perder el acceso a estos espacios si no se renuevan los contratos de cerca de 650 centros, donde además se brinda alimentación, atención médica y educación inicial.

“A mi nuera, porque tiene niños chiquitos… están trabajando y no saben si los niños están seguros” Josefina Martínez / madre de familia

Además, 22 mil personas se quedarían sin empleo.

“Tenemos capacidades desde los 65 niños hasta los 200; son instituciones bastante grandes que emplean desde aproximadamente 20 trabajadores hasta, en algunos casos, 50” Elías Dájer / presidente del Grupo Nacional de Trabajo de Guarderías

Ante ello, los empresarios piden a las autoridades abrir una mesa de diálogo a nivel federal para revisar las condiciones económicas y administrativas de los contratos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.