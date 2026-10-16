¿Por qué exoneraron a Francisco Garduño por la muerte de 40 migrantes?

Francisco Garduño, excomisionado del Instituto Nacional de Migración, quedó exonerado por el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez. El 27 de marzo de 2023, 40 migrantes murieron encerrados detrás de una reja que nadie abrió; hubo 27 heridos.

Tonatiuh Guillén, excomisionado del INM, lo resume: “El desenlace consagra la impunidad; lo mínimo era la renuncia de Garduño”.

Pero Garduño no renunció. El gobierno lo sostuvo tres años más y en enero lo premió con un cargo en la Secretaría de Educación.

Guillén renunció en 2019, cuando López Obrador cambió los Derechos Humanos por contención y militarización: las estaciones migratorias se volvieron cárceles; Juárez fue la consecuencia.

La matanza de San Fernando, en 2010, produjo leyes; la de Juárez no produjo ni una reforma.

Quedan preguntas: ¿quién pagó las indemnizaciones millonarias?, ¿por qué el respaldo a Garduño sobrevivió al cambio de gobierno?

López Obrador lo mantuvo; Sheinbaum lo heredó. El Estado cerró el expediente sin cerrar las heridas.

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