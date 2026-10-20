Semar anuncia cierre de puertos por evento de Norte fuerte en el Golfo de México

Cierran puertos por evento de Norte. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Marina (Semar) informó el cierre de puertos para embarcaciones mayores y menores en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche, debido a un evento de Norte fuerte a muy fuerte en el Golfo de México. La medida busca reducir riesgos para la navegación y las actividades marítimas ante las condiciones del viento.

A través de un aviso difundido en redes sociales, la Coordinación Nacional de Protección Civil pidió a la población mantenerse informada y aplicar precauciones en actividades portuarias, turísticas, deportivas, pesqueras y recreativas en zonas costeras.

⚠️ @SEMAR_mx informa cierre de #puertos 🚧 debido a Evento de Norte Fuerte a muy fuerte en el Golfo de México.



🚢 Embarcaciones mayores:

▪️#Veracruz: Veracruz, Coatzacoalcos, Alvarado.

▪️#Tabasco: Dos Bocas, Frontera, Sánchez Magallanes.



🚤 Embarcaciones menores:

▪️#Tamaulipas:… pic.twitter.com/vft8KDJxoP — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 20, 2026

¿Qué puertos están cerrados por el evento de Norte?

De acuerdo con el reporte de la Semar, las restricciones varían según el tipo de embarcación y el puerto.

Embarcaciones mayores

Veracruz: Veracruz, Coatzacoalcos y Alvarado.

Veracruz, Coatzacoalcos y Alvarado. Tabasco: Dos Bocas, Frontera y Sánchez Magallanes.

Embarcaciones menores

Tamaulipas: La Pesca, Puerto Matamoros y Vicente Guerrero.

La Pesca, Puerto Matamoros y Vicente Guerrero. Veracruz: Veracruz, Coatzacoalcos, Alvarado, Tamiahua, Tecolutla, Cazones, Nautla, Tlacotalpan, Tonalá, Balzapote y Catemaco.

Veracruz, Coatzacoalcos, Alvarado, Tamiahua, Tecolutla, Cazones, Nautla, Tlacotalpan, Tonalá, Balzapote y Catemaco. Tabasco: Dos Bocas, Frontera y Sánchez Magallanes.

Dos Bocas, Frontera y Sánchez Magallanes. Campeche: Isla del Carmen, Cayo Arcas, Yuum K’ak Naab, Campeche y Champotón.

Semar pide extremar precauciones en zonas costeras

Ante el evento de Norte fuerte a muy fuerte, la dependencia recomendó atender las indicaciones de las autoridades marítimas y portuarias, así como consultar las actualizaciones sobre las condiciones meteorológicas.

Las restricciones buscan prevenir incidentes durante la navegación, especialmente entre embarcaciones menores, que pueden ser más vulnerables a los vientos intensos y al oleaje.

La Semar también llamó a extremar precauciones en actividades de pesca ribereña, turismo, deportes acuáticos y visitas a playas. Las personas que planeen realizar actividades en el litoral deben verificar previamente si existen restricciones en el puerto o la zona que desean visitar.

Por ahora, no hay una fecha prevista para la reapertura de los puertos.

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