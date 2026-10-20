Denuncian ataque con drones y ráfagas de armas en Juan R. Escudero, Guerrero
Habitantes de la comunidad de “El Terrero”, municipio de Juan R. Escudero, Guerrero, denunciaron un nuevo ataque armado la tarde de este lunes, presuntamente perpetrado por el grupo criminal “Los Ardillos”.
De acuerdo con los pobladores, sus viviendas recibieron ráfagas de armas de fuego y nuevamente se utilizaron drones durante la agresión. Los habitantes señalan que el grupo criminal busca ingresar a zonas que aún no controla.
Ejército llega tras ataque armado en Juan R. Escudero
Los pobladores tuvieron que resguardarse para protegerse de los disparos. Cerca de una hora después del enfrentamiento llegaron elementos del Ejército Mexicano. No se reportaron personas muertas ni heridas.
Ante esta situación, Lino Ponce, excomisario municipal, pidió que las fuerzas federales permanezcan en la comunidad y no se retiren hasta que existan garantías de seguridad para las familias que habitan la zona.
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