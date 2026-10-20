Denuncian ataque con drones y ráfagas de armas en Juan R. Escudero, Guerrero

Viviendas recibieron ráfagas de armas de fuego. FOTO: Especial

Habitantes de la comunidad de “El Terrero”, municipio de Juan R. Escudero, Guerrero, denunciaron un nuevo ataque armado la tarde de este lunes, presuntamente perpetrado por el grupo criminal “Los Ardillos”.

De acuerdo con los pobladores, sus viviendas recibieron ráfagas de armas de fuego y nuevamente se utilizaron drones durante la agresión. Los habitantes señalan que el grupo criminal busca ingresar a zonas que aún no controla.

🚨Pobladores de Juan R. Escudero en Guerrero, denuncian ataque de "Los Ardillos"



La tarde de este lunes, el pánico se apoderó de los habitantes de la comunidad El Terrero, en el municipio de Juan R. Escudero, tras ser blanco de un violento ataque perpetrado por el grupo… pic.twitter.com/4cfxYmNJ6b — Uno TV (@UnoNoticias) October 20, 2026

Ejército llega tras ataque armado en Juan R. Escudero

Los pobladores tuvieron que resguardarse para protegerse de los disparos. Cerca de una hora después del enfrentamiento llegaron elementos del Ejército Mexicano. No se reportaron personas muertas ni heridas.

Ante esta situación, Lino Ponce, excomisario municipal, pidió que las fuerzas federales permanezcan en la comunidad y no se retiren hasta que existan garantías de seguridad para las familias que habitan la zona.

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